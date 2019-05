Cykl "Co słychać?" Kobiecy pierwiastek daje moc. Pierwiastek z Trzech gra muzykę "Pomiędzy chmurami" [wideo]

Była wspólna wizja tworzenia zespołu, muzyki czy powstawało to stopniowo, kawałek po kawałku? Ada: Kawałek po kawałku. Pierwszy kawałek napisałam ja i pokazałam go Paulinie - zachowałyśmy go na pamiątkę. Marcin pomógł nam dokończyć instrumentarium. Potem piosenki przychodziły same i pisałyśmy już, niektóre kawałki, razem.

Paulina: Pierwiastek z trzech to nasz pierwiastek twórczy. Ada: Matematyczna nazwa stąd, że zespół wystartował od trzech osób - do mnie i Pauliny dołączył Marcin, który gra na piano, powstało trio. Potem dołączały kolejne osoby, ale nazwa została - przywiązaliśmy się do niej.

Jakie są reakcje po koncertach?

Ada: Zdarza się, że ludzie przychodzą z ciekawości, nie kojarząc jeszcze zespołu, ale reakcje są pozytywne. Osoby po koncertach zostają z nami na dłużej. A gramy coraz częściej.

Macie na koncie płytę "Pomiędzy chmurami", można jej posłuchać na Spotify.

Ada: To było ogromne zaskoczenie - płytę odebraną z tłoczni przesłuchałyśmy od razu w samochodzie, w drodze do domu. Płyta to zwieńczenie naszych starań. Fajnie, że to, co nagraliśmy, możemy sobie odtworzyć, posłuchać, podzielić się tym z innymi.

Paulina: Ludzie słuchający nas na Spotify piszą do nas, że fajnie słucha im się naszej muzyki. Dzisiaj płyta na portalach streamingowych to pewien standard, dlatego ważne było dla nas umieszczenie "Pomiędzy chmurami" właśnie na takich portalach. To pozwala na dotarcie do szerszego grona słuchaczy.

Da się już żyć z muzyki?

Ada: Póki co traktujemy to jako pasję - okazję do spotkań z przyjaciółmi, wspólnego pogrania. Widzimy się, gdy mamy nowy materiał i gdy mamy ochotę coś zrobić. Próbki piosenek wysyłamy zespołowi - dużo staramy się działać na odległość.



Doba ma 24 godziny, a Wy pracujecie, gracie, spotykacie się z przyjaciółmi, robicie próby. Trzeba było z czegoś zrezygnować?

Ada: To właśnie ten paradoks - im więcej na głowie, tym więcej da się zrobić i zorganizować. I nie, póki co wszystko się udaje sprytnie łączyć. Sporo czasu spędzamy na Kaszubach, mamy go całkiem dużo.