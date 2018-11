Czesi sprawdzą formę biało-czerwonych. Towarzyska potyczka nad Bałtykiem.

Reprezentacja Polski w Lidze Narodów spadła niestety do niższej dywizji, ale wciąż trwa walka o rankingowe punkty. 15 listopada w Gdańsku biało-czerwoni zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Czechami.

Ostatnie rezultaty drużyny Jerzego Brzęczka nie przyniosły co prawda kibicom zbyt wiele radości, ale zespół po mistrzostwach świata wciąż jest przebudowywany. Nasi południowi sąsiedzi również przechodzą przez zmianę pokoleniową w drużynie narodowej. Aktualnie zajmują 48. pozycję w rankingu FIFA, nie zakwalifikowali się też do czterech ostatnich turniejów finałowych mistrzostw świata. Obie ekipy po raz ostatni spotkały się niemal dokładnie trzy lata temu. 17 listopada 2015 roku we Wrocławiu Polacy pokonali Czechów 3:1, a bramki dla biało-czerwonych zdobyli Arkadiusz Milik, Tomasz Jodłowiec i Kamil Grosicki.

Kibiców, którzy chcieliby wesprzeć reprezentację Polski z trybun informujemy, że trwa sprzedaż biletów na spotkanie z Czechami, które odbędzie się 15 listopada o 18:00 na Stadionie Energa w Gdańsku (ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1). Bilety w cenie 20, 30 i 50 zł można nabyć na bilety.laczynaspilka.pl. Do zakupu nie jest wymagana Karta Kibica Reprezentacji Polski. Istnieje również możliwość zakupów grupowych na ten mecz poprzez złożenie elektronicznego wniosku w systemie biletowym Łączy Nas Piłka.

Dziennikarze natomiast mogą występować o akredytacje prasowe na to spotkanie. Proces akredytacyjny potrwa do 7 listopada do godziny 23:59, a akredytować się można przez system media.pzpn.pl. Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji, a wiadomość zwrotna zostanie wysłana każdemu dziennikarzowi indywidualnie na podany adres e-mail.