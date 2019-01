Czy twoje dane są bezpieczne? Te strony padły ofiarą ataku hakerów!

Ataki hakerskie nie należą w dzisiejszych czasach do rzadkości. Chociaż przestępczość internetowa wydaje się mniej groźna niż ta „rzeczywista”, może doprowadzić do utraty danych i pieniędzy przez przeciętnych użytkowników sieci. Informacje o tobie mogą wyciec z serwisu społecznościowego, forum internetowego, witryny z grami online, a nawet z aplikacji polecającej restauracje. Nielegalnie zdobyte adresy e-mail i hasła stają się przedmiotem handlu danymi. W niektórych z przytoczonych ataków, ofiarami padło ponad 150 mln osób. Szczególnie zagrożone są osoby używające prostych, łatwych do złamania haseł. Najbardziej ryzykują użytkownicy, którzy używają jednego hasła do wielu witryn internetowych – zwłaszcza bankowości internetowej. Osoby posiadające nielegalnie zdobyte adresy, numery telefonów i hasła mogą próbować ich użyć do weryfikacji na serwisach społecznościowych i bankach. Kolejne slajdy zawierają informacje na temat największych ataków hakerskich z ostatnich kilku lat (Źródło danych: haveibeenpwned.com)