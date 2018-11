Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Prezydent podpisał ustawę o PPK!

Pracownicze Plany Kapitałowe. Prezydent podpisał ustawę.

Idea Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) stała się faktem. Prezydent Andrzej Duda 19 listopada 2018 r. podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Ma ona - w założeniu - rozwiązać problem głodowych emerytur w Polsce.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest?

To kompleksowy program gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić nam bezpieczeństwo emerytalne. To - jak zapewnia minister finansów - dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Najważniejszym celem PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych.

Pragniemy podniesienia bezpieczeństwa finansowego Polaków, szczególnie w okresie emerytalnym - mówiła minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kogo obejmie?

Program obejmie 11,5 milionów Polaków zatrudnionych zarówno na umowę o pracę jak i inne formy umów (zlecenie, praca nakładcza) – którzy po skończeniu 60. roku życia będą mogli korzystać z odłożonych oszczędności.

Polacy - jak wynika z badań - pod względem skłonności do długoterminowego oszczędzania znajdują się na jednym z ostatnich miejsc w Europie.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak będą wypłacane pieniądze z PPK?

Zgromadzone środki będzie można wypłacić jednorazowo – choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane – lub wypłacać w miesięcznych ratach przez 10 lat bez podatku.

W Polsce obecnie na jednego emeryta przypadają trzy osoby zatrudnione. W perspektywie - te proporcje znacząco się pogorszą; w 2050 roku dojdziemy do sytuacji, w której na jednego emeryta będzie przypadał tylko jeden zatrudniony.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak my będziemy oszczędzać na PPK, ile da nam pracodawca i państwo?

Wpłata, którą wniesie pracownik, może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Dla mniej zarabiających (mniej niż 120 proc. płacy minimalnej - w 2019 r. to 2 664 PLN)) może ona wynosić od 0,5% do 4% wynagrodzenia z zachowaniem prawa do dopłat rocznych i wpłaty powitalnej.

Pracodawca dopłaci składkę w wysokości od 1,5 do 4 proc. wynagrodzenia.

Swój wkład do funduszu wniesie również Skarb Państwa w postaci tzw. „wpłaty powitalnej”, w ramach której przekaże 250 zł na konto każdego pracownika. Co roku będzie obowiązywała tzw. „dopłata roczna”, która w 2019 r. wyniesie 240 zł”

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kiedy program zacznie działać?

Najwcześniej, bo z 1 lipca 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzone stopniowo - według rządowego planu:

dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2019

dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych – na dzień 1 stycznia 2020

dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2020

dla pozostałych podmiotów zatrudniających, w tym sfery publicznej – na dzień 1 stycznia 2021

Pracownicze Plany Kapitałowe. Kto pomnoży nasze pieniądze

PPK będą prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) , zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne.

- Środki zebrane w ramach PPK będą zasilać nasz rynek kapitałowy - podaje Ministerstwo Finansów - tym samym polski kapitał zostanie w kraju i posłuży do wzmocnienia inwestycji w polskie przedsiębiorstwa. W konsekwencji wzmocni to wzrost gospodarczy naszego kraju, ponieważ lepsza kondycja rodzimych firm doprowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększenia środków na inwestycje infrastrukturalne czy przemysłowe.

Według MF zapewnienie polskim przedsiębiorstwom stałego dopływu rodzimego kapitału poprzez rodzimy rynek kapitałowy zmniejszy również ryzyka związane z obecnością kapitału zagranicznego.

Więcej źródeł finansowania dla przedsiębiorstw pozwoli na wygenerowanie większych zysków, w wyniku czego m.in. wzrosną wynagrodzenia. To z kolei podniesie jakość życia obywateli, a zainwestowane środki z oszczędności przeznaczonych na okres po zakończeniu aktywności zawodowej zyskają na wartości i przyczynią się do poprawy zasobności finansowej polskich emerytów - czytamy na stronie MF.

