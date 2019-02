Daniel Łukasik z Lechii Gdańsk: Będziemy walczyć o awans

Dwie asysty mogłeś mieć w meczu z Wisłą, bo raz Flavio Paixao nie trafił w bramkę, a potem strzelił, ale ze spalonego.

Szkoda tych sytuacji. Trochę się męczyliśmy w tym meczu, ale najważniejszy jest wynik końcowy. Chyba źle podeszliśmy do tego meczu, bo koniecznie chcieliśmy wygrać, a powinniśmy zagrać, zwłaszcza w pierwszej połowie, z większym spokojem. Mecz trwa 90 minut i na pewno byłyby sytuacje bramkowe. Próbowaliśmy zaatakować i zabrakło powiązania między poszczególnymi liniami i stąd brała się dziura, a dzięki temu piłkarze Wisły wychodzili spod naszego pressingu. Do tego doszło w pierwszej połowie kilka głupich strat, co też napędzało rywali. Wygraliśmy i to jest najważniejsze, w kontekście tego, że Legia przegrała z Lechem.

Głos masz słabiutki. Tak się nakrzyczałeś?

Troszeczkę. (śmiech) Z Filipem (Mladenoviciem - dop. aut.) jest ciężko, jak to z Serbem, gorąca krew. Ważne, że dał nam trzy punkty, wszystko mu wybaczam i bardzo się cieszę.

Przewaga siedmiu punktów nad Legią w tabeli nie działa na waszą wyobraźnię?

Nie działa, ale wydaje mi się, że tym razem niepotrzebnie przed meczem zwróciliśmy uwagę na wynik Legii w Poznaniu. Nikt tego otwarcie nie powie, ale ja to czuję podświadomie, że koniecznie chcieliśmy wygrać i w pierwszej połowie trochę ruszyliśmy do przodu na hura i nadziewaliśmy się niepotrzebnie na kontry.

Stajesz się w Lechii specjalistą od stałych fragmentów gry?

Szkoda, że gol Flavio nie został uznany. Dziennikarze też analizuję ligę i wiecie, że dużo goli pada po stałych fragmentach gry, a my dużo nad nimi pracujemy. Nie wiem czy to przez początek rundy, ciężkie boiska i inną specyfikę grania, a może nasza liga tak się zmienia. Na pewno jest to ważny element, ale cieszy, że bramkę z Wisłą strzeliliśmy po akcji. W tej rundzie to nasz pierwszy taki gol, a nie ze stałego fragmentu gry.

W Lotto Ekstraklasie macie siedem punktów przewagi nad wiceliderem, ale jutro przed wami mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Będzie kolejny krok w drodze do wielkiego finału na Stadionie Narodowym w Warszawie?

To będzie dla nas bardzo ważny mecz. Trzeba się zregenerować i już szykujemy się na spotkanie z Górnikiem. To będzie trudna przeprawa, bo Górnik wygrał dwa pierwsze mecze ligowe u siebie. W Zabrzu jesteśmy nastawieni na twardą walkę o awans do półfinału.

