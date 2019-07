Daniel Stenzel rzecznikiem prasowym Aleksandry Dulkiewicz

O tym, że to Daniel Stenzel ma zostać rzecznikiem prezydent Gdańska napisaliśmy jako pierwsi w maju br.

Tę informację 1 lipca potwierdziła prezydent Gdańska.

- Wielu z was o to od czasu do czasu pytało. Od dzisiaj pracę rozpoczyna nowy rzecznik prezydenta miasta Gdańska Daniel Stenzel. To będzie osoba, która będzie do Waszej dyspozycji I mam nadzieję, że będzie wam się dobrze współpracowało – zwróciła się Aleksandra Dulkiewicz do dziennikarzy podczas briefingu prasowego z okazji 100 dni swojej prezydentury.

Przypomnijmy, że na początku marca z funkcji rzecznika prasowego prezydenta Gdańska zrezygnowała Magdalena Skorupka-Kaczmarek, która od 2017 r. była rzeczniczką prezydenta Pawła Adamowicza, a po jego śmierci także rzeczniczką Aleksandry Dulkiewicz.