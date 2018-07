W niedzielę 1 lipca 2018 wchodzi w życie uchwała, na mocy której dzieci oraz uczniowie będą mogli jeździć za darmo i bez ograniczeń autobusami oraz tramwajami w Gdańsku. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Darmowa komunikacja dla uczniów w Gdańsku. Jakie warunki trzeba spełniać?



Zaczęło się od projektu "Dzieciaki bez Biletów"

Bezpłatna komunikacja dla uczniów w Gdyni

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Aby móc bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej, wystarczy spełnić trzy proste warunki:- być uczniem podstawówki, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,- mieć ważną legitymację szkolną oraz- posiadać zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca.- Co ważne, także dzieci w wieku 4-7 lat mogą bezpłatnie jeździć autobusem lub tramwajem. Muszą mieć jedynie własną, zweryfikowaną Gdańską Kartę Mieszkańca. Przypomnę, że dzieci w wieku do lat 4 jeżdżą komunikacją miejską w Gdańsku za darmo. Bezpłatne przejazdy nie obejmują studentów. Osoby studiujące mają stosowne zniżki cen biletów z tytułu pobierania nauki na uczelni wyższej- zaznacza Zygmunt Gołąb, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.Bezpłatna komunikacja dla uczniów będzie kosztowała budżet miasta - Liczymy, że część pieniędzy do nas wróci w formie podatków dochodowych, czyli wpływów z PIT. Kartę mieszkańca która jest warunkiem otrzymują mieszkańcy, którzy płacą tu podatki. Bezpłatne przejazdy mogą być więc zachętą dla tych, którzy w Gdańsku mieszkają, ale podatków nie płacili, by zaczęli to robić - mówi Adamowicz.O bezpłatną komunikację miejską zabiegali aktywiści z ruchu społecznego Lepszy Gdańsk. Ich projekt „Dzieciaki bez Biletów” początkowo jednak nie zyskał aprobaty władz miasta. Sytuacja zmieniła się na chwilę przed tym, jak prezydent Paweł Adamowicz ogłosił, że będzie startował w kolejnych wyborach. Wtedy pieniądze na darmowe przejazdy jednak się znalazły, a pomysł w magistracie zaczął być chwalony. Co więcej, Adamowicz zdecydował, że projekt Lepszego Gdańska rozszerzy.- Po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy trzy miliardy budżetu miasta, możemy więc i chcemy podzielić się nim z gdańszczanami. Pomysł na bezpłatne przejazdy dzieci do lat 15 wyszedł od strony społecznej, ale zdecydowaliśmy, że rozszerzymy go i to znacznie także dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy mają mniej niż 24 lata, a są grupą która skorzysta najchętniej z tej formy dojazdu do szkoły - wskazuje prezydent Adamowicz.- Tym samym ponad 64 000 dzieci i młodzieży w Gdańsku będzie mogło skorzystać z bezpłatnego miejskiego transportu - dodaje.W Gdyni bezpłatna komunikacja dla uczniów obowiązuje już od 1 czerwca. Przywilej dotyczy wszystkich rodzajów autobusów i trolejbusów, a korzystają z niego uczniowie szkół, bez względu na ich lokalizację: od zerówki do końca nauki w szkole średniej (do 20 roku życia). Warunkiem skorzystania z ulgi jest meldunek na terenie miasta. Na wnioski gmin, z którymi Gdynia zawarła porozumienia o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, analogiczne uprawnienia zostały wprowadzone dla dzieci na obszarach tych gmin, tj. w Sopocie, Rumi, Żukowie, Kosakowie i Szemudzie.