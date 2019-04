Darmowa komunikacja w Gdańsku dla osób niepełnosprawnych i represjonowanych w czasach PRL. To pomysł radnych PiS!

Miałby to być praktyczny wyraz obchodzonego obecnie w stolicy Pomorza „Roku Wolności i Solidarności”.

- Musimy najpierw poczekać na wyliczenia kosztów bezpłatnych przejazdów dla uczniów - odpowiada magistrat.

Projekt uchwały obejmującej darmowymi przejazdami kolejne dwie grupy społeczne gdańscy radni PiS przedstawili w ostatnich dniach. Pod głosowanie ma być on poddany na majowej sesji Rady Miasta.

Darmowa komunikacja w Gdańsku dla osób represjonowanych

Zgodnie z pomysłem od września bezpłatnie z komunikacji miejskiej miałyby korzystać osoby mające status represjonowanych w czasach PRL, a które nie przekroczyły jeszcze uprawniającego do tego wieku 70 lat. Według szacunków radnych PiS, a także wspomagającego ich w tym pomyśle Stowarzyszenia Godność, takich osób mieszka w Gdańsku obecnie ok. 200.

- Jesteśmy w kolebce Solidarności i to naszym zdaniem sprawa honoru całego miasta, by tej garstce osób w należyty sposób pomóc. Zwłaszcza w tak szczególnym roku - mówił przy prezentacji projektu uchwały Andrzej Osipów, przewodniczący Wojewódzkiej Pomorskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.

Przeczytaj więcej na temat darmowej komunikacji w Gdańsku>>

Darmowa komunikacja w Gdańsku dla osób niepełnosprawnych

Drugą z grup - szacowaną na ok. 25 tys. osób, którą miałyby objąć darmowy transport są niepełnosprawni. Obecnie za przejazdy płacić nie muszą tylko osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełno-sprawności. Według wstępnych wyliczeń roczny koszt tych zmian wyniósłby w sumie ok. 3 mln zł.

- Wpływy z podatku PIT w Gdańsku w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły o 170 mln zł. Stać nas na to, żeby wszyscy niepełnosprawni mogli jeździć w Gdańsku darmową komunikacją miejską i to jest aspekt solidarnościowy. Mamy nadzieję, że spotka się ze zrozumieniem pani prezydent Dulkiewicz i pozostałych klubów - podkreślał prezentując projekt uchwały Kacper Płażyński, szef klubu PiS w Radzie Miasta.

- Czekamy na raport dotyczący kosztów wynikających z wprowadzenia darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej, którzy są użytkownikami Gdańskiej Karty Mieszkańca. Będzie to raport przedstawiający wyniki finansowe w ujęciu rocznym, więc miarodajne dane poznamy w okresie wakacyjnym. Dopiero po przeanalizowaniu tych wyników będziemy mogli rozważać ewentualne wprowadzanie, kolejnych ulg czy zwolnień z opłat. Natomiast już szacunkowe dane pokazują, że roczna wartość zmniejszenia wpływów ze sprzedaży biletów wynosić będzie ok 9 mln zł, co stanowi duże uszczuplenie dla miejskiego budżetu - komentuje Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

O propozycji radnych PiS w najbliższym czasie wiceprezydent ma rozmawiać też z pozostałymi klubami w Radzie Miasta - czyli Koalicją Obywatelską i Wszystko dla Gdańska.

- Miasto do funkcjonowania komunikacji dokłada już jednak teraz ponad 60 proc. kosztów jej funkcjonowania. Te propozycje trzeba więc dokładnie wyliczyć. Na razie zatem stanowiska w tej sprawie nie zajmujemy - dodaje Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu WdG.