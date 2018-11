Darmowe bilety dla gdańskich uczniów na sobotni (10.11.2018) mecz Lechii Gdańsk z Cracovią

Dla Lechii stawką meczu jest obrona tytułu lidera tabeli Ekstraklasy, z kolei Cracovia walczy o wyjście ze strefy spadkowej. Gdańskich piłkarzy do walki zagrzewać będą nie tylko fani futbolu i wierni kibice Lechii. Na trybunach Stadionu Energa zasiądzie też wielu młodych, wyjątkowo aktywnych kibiców. To za sprawą zaproszeń jakie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wraz z Lechią Gdańsk rozesłali do wszystkich szkół w mieście.

Dzięki darmowym biletom, w sobotnim spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tym wydarzeniem uczniowie gdańskich szkół.

– Mamy w Gdańsku najpiękniejszy stadion w Polsce, mamy tu wyjątkowych kibiców i mamy drużynę, która jest na najlepszej drodze do zdobycia mistrzostwa Polski. Dlatego zależy nam żeby niesamowite emocje jakie towarzyszą spotkaniom Gdańskiej Lechii stały się udziałem jak największego grona gdańszczan, zwłaszcza tych najmłodszych – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Lechia Gdańsk - Cracovia

Data: sobota, 10.11.2018 r.

Godzina: 18:00

Miejsce: Stadion Energa, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

