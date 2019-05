Darmowe przejazdy dla niepełnosprawnych i działaczy opozycji antykomunistycznej jeszcze nie teraz. Radni nie podjęli się głosowania

Do porządku dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska trafił projekt uchwały autorstwa Klubu PiS, która zakłada wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób niepełnosprawnych, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL.

- Uchwałę złożyliśmy ok. 40 dni temu. Ma ona wyjść naprzeciw tegorocznemu świętu wolności i solidarności. Chcemy, żeby był ślad po tym roku, żeby zostało coś wymiernego namacalnego, coś co będzie praktyczną realizacją solidarności. Chcemy uhonorować byłych działaczy opozycji antykomunistycznej, żeby za darmo mogli się poruszać komunikacja, ale też wyjść naprzeciw ich potrzebom, bo nie każdemu z nich się dobrze wiedzie. To jest garstka ludzi. W Gdańsku jest to ponad 300 osób, z czego uprawnionych do wprowadzanej uchwałą ulgi, czyli takich, którzy nie skończyli 70 lat, bo wtedy i tak jeździ się bezpłatnie, jest ok. 150 osób. Drugim wymiarem tej uchwały jest pomoc niepełnosprawnym. Już w tej chwili Gdańsk zwolnił z opłat niepełnosprawnych z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością. Bądźmy miastem, które wyznacza trendy - chcemy rozszerzyć ten katalog zwolnionych z opłat o niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem. To nie są liczby duże, na które miasta nie stać.

Wedle naszych szacunków koszt wprowadzenia to będzie nie więcej niż 3 mln zł w skali roku. Taki byłby koszt tej inwestycji w solidarność. Powinniśmy jak jeden mąż zagłosować za tą uchwałą - mówił dziś na sesji Kacper Płażyński, szef Klubu PiS.