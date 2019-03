Debata „Wspólnie dla zdrowia” odbyła się 28.02 w UCK w Gdańsku. Uczestniczyło w niej ponad 300 ekspertów

- Ten sposób myślenia trzeba zmienić, bo żaden kraj nie jest w stanie nadążyć zarówno pod względem finansowymi, jak i organizacyjnym, za rosnącymi potrzebami pacjentów zmagających się się z chorobami cywilizacyjnymi - twierdzi prof. Piotr Czauderna, członek prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, gospodarz piątej już debaty z tego cyklu, która odbyła się w czwartek w Gdańsku.

Jej tytuł brzmiał: "Profilaktyka i zdrowie publiczne, świadomość , odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta".

Uczestniczyło w niej ponad 300 osób – ekspertów od zdrowia publicznego, prezesów szpitali, przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w ochronie Zdrowia, naukowców z uczelni medycznych w kraju, w tym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z rektorem tej uczelni prof. Marcinem Gruchałą oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich których po raz pierwszy tak gremialnie włączone w przygotowanie zmian niezbędnych w systemie opieki zdrowotnej.

W uroczystym otwarciu debaty uczestniczył mininster zdrowia Lukasz Szumowski. Na sali obecni byli również dr hab., Jarosław Pinkas -Główny Inspektor Sanitarny oraz Bartłomiej Chmielowiec -Rzecznik Prawa Pacjenta.

- Szczególnego znaczenia nabierają obecnie kwestie zdrowia publicznego, świadomosć pacjentów oraz ich aktywny udział w systemie ochrony zdrowia – tlumaczy prof. Czauderna. Jego zdaniem konieczna jest zmiana paradygmatu i połączenie medycyny naprawczej z działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi oraz dotyczącymi prewencji chorób.

Tu prof. przypomniał koncepcję Marca Lalonde’a byłego ministra zdrowia i opieki społecznej rządu kanadyjskiego, w myśl której zdrowie zależy od wielu czynników; czyli tzw. obszarów zdrowia z których największy wpływ na zdrowie społeczeństwa ma styl życia – ponad 50 proc,. 20 proc. zależy od wpływu środowiska , 15 proc. od czynników genetycznych, a tylko 10 proc. od systemu opieki zdrowotnej.

Oprócz prewencji i wczesnego wykrywania chorób Ministerstwo Zdrowia chce również demokratyzacji w ochronie zdrowia . Chodzi o ujednolicenie standardów diagnostyki i opieki.

Jak to zrobić ?

- Choćby wprowadzając takie rozwiązania jak choćby sieć onkologiczna. To rozwiązanie pozwala zaimplantować dobre praktyki które są na pewno w tych centrach onkologii, które mają mnóstwo pacjentów, gdzie jest wiedza, kompetencje i doświadczenie na mniejsze ośrodki – tłumaczył Minister Lukasz Szumowski. - Taki sam standard diagnostyki, taki sam standard terapii oczywiście pod względem jakości. Podobnie, gdy zakończy się pilotaż trombektomii mechanicznej i będziemy mieli kraj również pokryty taką siecią to będziemy mieli dobry standard leczenia udarów mózgu. Trzeba też podobne rozwiązania wprowadzać w innych dziedzinach medycyny. Drugim elementem jest ocena efektów tego leczenia, jego skuteczności do czego potrzebne są obligatoryjne ogólnopolskie rejestry, które będą pokazywały jaka jest jakość leczenia. Pierwszy taki rejestr wprowadzili kardiochirurdzy. W ich rejestrze zapisane są wszystkie operacje kardiochirurgiczne wykonywane we wszystkich oddziałach tej specjalności w kraju. Na corocznych spotkaniach tzw. Klubu Kardiochirurgów dane dotyczące tych operacji podobnie jak zdarzające się powikłania czy niepowodzenia są analizowane. A wszystko po to by uniknąć ich w przyszłości.

Rosnące zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej w Polsce przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na dostęp do lekarzy. Ponad połowa Polaków korzysta jednocześnie z prywatnej jak i publicznej opieki zdrowotnej.