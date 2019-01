Derby Trójmiasta. Lechia Gdańsk - Arka Gdynia. Ekscesy kibicowskie, oddane walkowery - takie były derby

Pierwszy derbowy mecz Lechii z Arką rozegrany został ponad 54 lata temu. We wrześniu 1964 roku obie drużyny zmierzyły się ze sobą w Gdańsku, a to spotkanie rozegrane zostało w ramach II ligi (obecna I liga przyp. aut.). Emocjonujące spotkanie zakończyło się wygraną biało-zielonych 2:1. Najpierw gole dla gospodarzy strzelili Janusz Charczuk i Bogdan Adamczyk, a następnie honorowym trafieniem dla żółto-niebieskich odpowiedział Zygmunt Gadecki. Rewanżowe spotkanie w Gdyni - wiosną 1965 roku - zakończyło się wygraną Arki 1:0. Zwycięską bramkę strzelił Henryk Kalinowski.

Gdańsk to dla Arki twierdza trudna do zdobycia. Żółto-niebiescy już 44 lata czekają na wyjazdowe zwycięstwo nad Lechią. Po raz ostatni dokonali tego w kwietniu 1974 roku, a zwycięskiego gola dla Arki strzelił Adam Mięciel.

W Gdańsku z kolei miło wspominają trzy wysokie zwycięstwa nad Arką. W sezonie 1983/84 Lechia pokonała żółto-niebieskich w Gdańsku 3:0, a w Gdyni 4:1. Bohaterem był Jerzy Kruszczyński, który w obu meczach ustrzelił hat-tricka. Autorem czwartego gola w Gdyni był Jacek Grembocki. Arka odpowiedziała trafieniem Wojciecha Cirkowskiego. Lechia wówczas awansowała do krajowej elity. Z kolei w 1992 roku biało-zieloni zwyciężyli u siebie 3:0 po golach Mirosława Girucia, Marcina Kaczmarka i Sławomira Wojciechowskiego.

Złą sławą okryły się za to trzecioligowe derby, które rozegrane zostały w Gdyni w 1997 roku. Lechia i Arka walczyły o awans na zaplecze krajowej elity, ale to był dopiero mecz rundy jesiennej. W 87 minucie biało-zieloni prowadzili w Gdyni 2:1 i wówczas kibice Arki poradzili sobie z płotem i wtargnęli na murawę. Piłkarze uciekli do szatni, sędzia przerwał mecz, a policja po raz pierwszy wówczas użyła broni gładkolufowej. Spotkania nie udało się wznowić, a później wynik został zweryfikowany jako walkower na korzyść Lechii.

Dopiero w październiku 2008 roku, czyli 44 lata po pierwszych w historii derbach Lechii z Arką, te drużyny rozegrały premierowy mecz na poziomie ekstraklasy. Spotkanie odbyło się w Gdyni i zakończyło się zwycięstwem biało-zielonych 1:0. Autorem zwycięskiego gola był Paweł Buzała, który potem na długo trafił do serc gdańskich kibiców. Porażka w tym spotkaniu to był dopiero początek derbowych klęsk w wykonaniu żółto-niebieskich.

- Leżymy Lechii, która leje nas niezależnie od aktualnej formy sportowej - powiedział zdenerwowany po kolejnych przegranych derbach Damian Zbozień, obrońca żółto-niebieskich.

Kolejne trzy mecze derbowe kończyły się wygranymi Lechii 2:1, a następny 1:0. Kibice doskonale pamiętają też derby, które rozegrane zostały w Gdyni 1 maja 2011 roku. Po golach Emila Nolla i Tadasa Labukasa drużyna Arki prowadziła 2:0 w 87 minucie. W 89 minucie kontaktową bramkę strzelił Paweł Nowak, a w piątej minucie doliczonego czasu gry wyrównał Luka Vućko. Mecz zakończył się remisem 2:2, a żółto-niebiescy spadli z ekstraklasy.

Po powrocie do elity Arka postawiła się Lechii. Biało-zieloni pojechali do Gdyni w październiku 2016 roku jako zdecydowany faworyt, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1. To ostatni punkt zdobyty przez Arkę w derbach. Rewanż w Gdańsku to wygrana biało-zielonych 2:1. Jesienią ubiegłego roku Lechia pojechała do Gdyni w kryzysie, po klęsce z Koroną Kielce 0:5, ale derby wygrała. Gola strzelił Flavio Paixao. Portugalczyk w Gdańsku popisał za to hat-trickiem, a Lechia wygrała 4:2. W ostatnich derbach, w Gdyni, biało-zieloni zwyciężyli 2:1 i znowu katem był Flavio, który zdobył zwycięskiego gola.

Przerwy źle działają na piłkarzy Lechii Gdańsk, olbrzymia motywacja w Arce Gdynia