Derby Trójmiasta. Lechia Gdańsk czy Arka Gdynia? Kto wygra derby Trójmiasta i dlaczego?

Biało-zielonych będzie wspierać ponad 20 tysięcy kibiców, którzy będą 12 zawodnikiem gospodarzy. Fanów Arki - przynajmniej oficjalnie - na trybunach gdańskiego stadionu nie będzie. To będzie atut gospodarzy, który może ponieść piłkarzy Lechii do zwycięstwa.

Lechia jest nieco lepsza od Arki w derbowej historii, a już w ogóle dominuje jeśli chodzi o rywalizację z lokalnym rywalem w krajowej elicie. Biało-zieloni jeszcze nigdy nie przegrali z Arką w ekstraklasie, nawet w poprzednim sezonie, kiedy byli niżej w tabeli, w gorszej formie, a do Gdyni jechali po klęsce z Koroną Kielce 0:5. Pomimo tego pokonali Arkę 1:0, a wiosną ograli żółto-niebieskich jeszcze dwa razy. Bilans w ekstraklasie to już dziewięć zwycięstw Lechii i dwa remisy.

3. Bo w tym sezonie nie przegrała w Gdańsku

Lechia świetnie spisuje się na własnym stadionie. Na pięć meczów trzy wygrała i dwa zremisowała. Twierdza w Gdańsku ma się dobrze, a Lechia jest jednym zespołem w Lotto Ekstraklasie, który w tym sezonie nie przegrał u siebie. Podopieczni trenera Piotra Stokowca będą chcieli to kontynuować.

4. Bo walczy o czołówkę tabeli

Lechia przed tą kolejką była wiceliderem Lotto Ekstraklasy. Różnice punktowe jednak nie są duże. Biało-zieloni muszą wygrywać, jeśli chcą się w czołówce utrzymać i walczyć o najwyższe cele w tym sezonie.

5. Bo ma Flavio Paixao i Lukasa Haraslina

Flavio Paixao jest derbowym katem Arki. W poprzednim sezonie w trzech meczach strzelił żółto-niebieskim pięć goli i walnie przyczynił się do zdobycia kompletu punktów. Kolejnym atutem jest Lukas Haraslin. Słowak jest w świetnej formie i to prawdziwy motor napędowy ofensywnych poczynań biało-zielonych.

Dlaczego wygra Arka?

1. Bo czas na przełamanie w derbach

Arka jeszcze nigdy w historii nie wygrała derbów z Lechią w ekstraklasie, więc to może być moment, aby także i ten kompleks przełamać. Żółto-niebiescy są zdeterminowani, aby to uczynić i słychać to w wypowiedzi trenera jak i piłkarzy. Każda seria kiedyś musi się skończyć.

Kandydaci na bohatera derbów

2. Bo chce kontynuować passę

Arka wygrała trzy mecze i jeden zremisowała na cztery ostatnie mecze ligowe. Gdynianie poczuli większą pewność siebie i będą chcieli pokazać to na stadionie w Gdańsku.

3. Bo wiarę w drużynie zaszczepił trener Zbigniew Smółka

Zbigniew Smółka, trener Arki, podczas konferencji prasowej aż bił pewnością siebie. Przekonywał, że drużyna jedzie po zwycięstwo, że jest zmotywowana, że jest lepsza od Lechii. Ten optymizm, wiara i pewność siebie mogą przejść na piłkarzy, którzy w Gdańsku zagrają swój najlepszy mecz w tym sezonie.

4. Bo ostatnio lepiej punktuje niż Lechia

Arka ma bardzo dobry okres. W ostatnich czterech kolejkach zdobyła dziesięć punktów, a Lechia tylko pięć. To na pewno podniesie morale żółto-niebieskich. Gdynianie będą chcieli pójść za ciosem i wygrać także w Gdańsku, aby kontynuować świetną serię.

5. Bo ma piłkarzy związanych w regionem, którzy będą zmobilizowani

W Arce jest kilku piłkarzy, którzy związani są z regionem. Dla nich derby Trójmiasta na pewno będą miały szczególne znaczenie i będzie to dla nich mecz prestiżowy, który wyzwoli dodatkowe pokłady sił. To może okazać się w kluczowe w konfrontacji z Lechią, która ostatnio już mniej stawia na wychowanków. W Arce są Michał Nalepa, Mateusz Młyński i związany z regionem Rafał Siemaszko. W Lechii mniej ostatnio grają Karol Fila i Mateusz Sopoćko.

Przerwy źle działają na piłkarzy Lechii Gdańsk, olbrzymia motywacja w Arce Gdynia