Designer Outlet Gdańsk w nowej odsłonie? Studentki ASP zaprojektowały wnętrza centrum handlowego.Kto wygrał? [zdjęcia, wizualizacje]

W czwartek, 7 marca 2019 r., poznaliśmy zwycięzców konkursu zorganizowanego przez Designer Outlet Gdańsk dla studentów ASP. Chętni do wzięcia udziału w projekcie studenci Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz otrzymali ambitne zadanie semestralne - stworzenie projektu aranżacji przestrzeni wspólnych centrum outletowego. Koniecznym warunkiem było nawiązanie do obecnej koncepcji architektonicznej obiektu, której inspiracją jest tradycyjna skandynawska wioska rybacka.

- Miło jest nam współpracować z gdańską ASP i bardzo cieszy nas fakt, że możemy pomóc młodym architektom wnętrz w ich rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że wyzwanie, jakim jest uczestnictwo w konkursie, pozwoli im nie tylko na kreatywne wyrażenie siebie w projekcie, ale może nawet otworzy drzwi do kariery zawodowej – mówił Ireneusz Homa, Dyrektor Designer Outlet Gdańsk.

Główną nagrodę – 5000 zł – otrzymała Małgorzata Schulz. Jej projekt zakłada podział centrum na 3 strefy zróżnicowane kolorem podłogi lub wprowadzeniem mebli w przypisanej do strefy barwie, a głównym założeniem jest prosta komunikacja oraz korytarze oczyszczone ze zbędnych elementów. Jury konkursowe, w którego skład wchodzili przedstawiciele zarówno uczelni, jak i Designer Outlet Gdańsk, doceniło przede wszystkim minimalizm oraz próbę wprowadzenia identyfikacji ułatwiającej klientom odnalezienie się w centrum.

Na II miejscu uplasowała się Monika Nienartowicz z nagrodą w wysokości 3000 zł, a na III miejscu Zofia Szczepaniak, która otrzymała 2000 zł netto.

W konkursie wzięło udział siedem studentek. Podczas kilku miesięcy pracy przyszłe architektki spotykały się na konsultacjach z przedstawicielami centrum i prezentowały bieżące postępy w przygotowywanych projektach. Był to ważny element, dzięki któremu studentki miały przedsmak prawdziwego działania z klientem.

- Współpraca z Designer Outlet Gdańsk od początku była bardzo owocna. Co prawda dla studentek nie jest to pierwszy tak duży projekt, jest on jednak najbardziej komercyjny. A co za tym idzie – będzie dla nich ważnym krokiem w dalszej karierze. Na pewno stanowi świetne przygotowanie do pracy z inwestorem, który często może być bardzo wymagający – mówi dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, Dziekan wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Prace wszystkich studentek można oglądać w Designer Outlet Gdańsk do końca marca.