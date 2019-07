Do 2021 roku w Gdańsku powstanie 17 nowych naziemnych przejść dla pieszych i kilka buspasów

Aktualnie w stolicy Pomorza powstają dwa buspasy - na ul. Schuberta na Suchaninie (w relacji do ronda) i na Trakcie św. Wojciecha od strony Pruszcza (między posesją nr 451 a 385). Mają być one gotowe jeszcze przed wakacjami.

Trwają już także analizy na temat utworzenia buspasów w kolejnych lokalizacjach.

- Jednym z priorytetów jest Aleja Żołnierzy Wyklętych. Chcielibyśmy by buspasy powstały tu w obu kierunkach - w stronę Wrzeszcza od lasu do wysokości ul. Chrzanowskiego a w przeciwnym od Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul. Potokową i Góralską. Szacujemy że dzięki temu rozwiązaniu na tym odcinku czasy przejazdu autobusów skrócą się o kilka a być może nawet kilkanaście minut w godzinach największego szczytu - mówił Tomasz Wawrzonek z GZDiZ.