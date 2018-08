Plaża na Stogach jest uważana za jedną z najpiękniejszych w Trójmieście. Do miejskich radnych trafił właśnie projekt uchwały dotyczący zabezpieczenia na przyszłość jej aktualnej funkcji rekreacyjnej.

Do miejskich radnych trafił właśnie projekt uchwały z planistycznego Biura Rozwoju Gdańska, dotyczący proponowanych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Korekty dotyczą zabezpieczenia na przyszłość ze strony miasta aktualnej funkcji rekreacyjnej dla 10 ha plaży na Stogach na lewo od wejścia głównego i tamtejszego lasu.

Sprawa przyszłych losów należącego do portu, ale od lat służącego rekreacji fragmentu plaży na zachód od głównego wejścia, była wiosną jednym z głównych tematów elektryzujących opinię publiczną nie tylko w Gdańsku. Plaża na Stogach jest uważana za jedną z najpiękniejszych w Trójmieście, także przez wielu turystów, którzy tłumnie odwiedzają ją szczególnie latem.Przypomnijmy - po największym w ostatnich latach proteście społecznym w Gdańsku (w „obronie” plaży zebrano ok. 10 tys. podpisów) w kwietniu odbyły się dwie sesje Rady Miasta - zwykła i nadzwyczajna. Na pierwszej z nich przyjęte zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. To właśnie zapisy tego dokumentu, otwierające furtkę do rozbudowy infrastruktury portowej na spornym kawałku plaży, spowodowały protesty. Na sesji nadzwyczajnej radni podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad korektami dokumentu, które miałyby zabezpieczyć dotychczasową, rekreacyjną funkcję plaży.Te korekty zostały sporządzone i właśnie przesłane radnym przez Biura Rozwoju Gdańska. Pod głosowanie zostaną poddane na wrześniowej sesji.W przygotowanym przez Biuro dokumencie czytamy m.in.:Prezydent Paweł Adamowicz napisał też do ministra gospodarki morskiej pismo z prośbą o przekazanie spornego fragmentu plaży miastu przez Port Gdańsk. W teorii bowiem dopóki teren należy do Skarbu Państwa, to port, choć wielokrotnie deklarował że nie ma planów rozwoju w tę stronę, może omawianym kawałkiem plaży dysponować bez oglądania się na, prosząc o zgodę na rozbudowę wojewodę.23 kwietnia 2018. Prezydent Paweł Adamowicz wyszedł do protestujących przed siedzibą RM grupy ok. 40 mieszkańców. Wręczyli mu oni paczkę z zebranymi 12 100 podpisami pod apelem „o obronę plaży na Stogach przed zakusami portu”. Tą rekordową liczbę w społecznej inicjatywie po 1989 roku w Gdańsku zebrano w niecałe trzy tygodnie.