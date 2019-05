Do przedszkola tylko po szczepieniu. Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” został złożony w Sejmie

Do Sejmu złożony został projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”. Zakłada on wprowadzenie wymogu zaszczepienia dziecka do kryteriów przyjęcia go do przedszkoli i żłobków. Gdańsk nie czeka na ustawowe rozwiązania i chce to wprowadzić własną uchwałą.

Członkowie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” mieli trzy miesiące na zebranie pod swoim projektem minimum 100 tys. podpisów poparcia. Udało się i projekt zakładający wprowadzenie wykonania obowiązkowych szczepień, jako dodatkowego kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola lub żłobka, został ostatnio złożony do Sejmu. Jeszcze kilka, kilkanaście dni i będziemy wiedzieli, ile podpisów zaakceptuje Kancelaria Marszałka Sejmu. Jednak już wiemy, że nasza inicjatywa to jest sukces. Spowodowaliśmy dyskusje o szczepieniach. Pokazaliśmy, że społecznie, obywatelsko też potrafimy coś wspólnie zrobić.A jak obserwujemy „druga strona” poczuła lekką panikę. Teraz cierpliwie czekamy - informują członkowie komitetu „Szczepimy, bo myślimy”. Projekt poparła Naczelna Rada Lekarska i wielu znanych lekarzy - w tym m.in. prof . Alicja Chybicka, szefowa kliniki onkologii dziecięcej szpitala przy ul. Borowskiej we Wrocławiu.Projektu oceniać na razie nie chce Ministerstwo Zdrowia. Gdyby ustawa obywatelska przeszła przez sejmowe sito i została wprowadzona w życie, samorządy mogłyby wprowadzić wymóg szczepień, jako dodatkowo punktowane kryterium przy rekrutacji do publicznych placówek opieki nad najmłodszymi. Oznacza to tyle, że dzieci szczepione miałyby pierwszeństwo na liście przyjęć. Jako że niemal każde duże miasto ma problem ze zbyt małą liczbą miejsc w żłobkach i przedszkolach, nieszczepieni odpadaliby przy rekrutacji w przedbiegach. W projekcie nowych przepisów znalazł się też jednak zapis, który umożliwia zwolnienie malucha z kryterium szczepienia, w przypadku gdy są co do tego przeciwwskazania medyczne. Pomysł wymogu szczepień przy rekrutacji do miejskich przedszkoli w Gdańsku nie jest nowy. Już w 2015 roku o możliwość wprowadzenia takiego kryterium dopytywała władze miasta radna Beata Dunajewska. Ostatnio z tą inicjatywą wyszedł Klub Koalicji Obywatelskiej. A władze miasta postanowiły nie czekać na ustawowe rozwiązania i ogłosiły, że szczepienia dzieci będą jednym z kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych w Gdańsku prawdopodobnie od roku szkolnego 2020/2021. - Działania w formie przygotowania podstaw prawnych już zostały przygotowane przez Wydział Rozwoju Społecznego, a obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia kampanii informacyjnej na ten temat - mówi Dariusz Wołodźko z gdańskiego magistratu. - Przygotowany jest już projekt uchwały ws. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk. Jej podjęcie umożliwi wprowadzenie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego zaszczepienia dziecka zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok. Za spełnianie tego kryterium będą przyznawane dodatkowe punkty, natomiast warunkiem uznania będzie złożenie oświadczenia o zaszczepieniu dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień wraz z ewentualną deklaracją przedłożenia dowodu na prośbę komisji rekrutacyjnej- precyzuje Dariusz Wołodźko. Zdaniem Filipa Barańców, ojca 3-letniej Liliany, wprowadzenie wymogu szczepień do rekrutacji to bardzo dobry pomysł.

- Tym bardziej, że wraca odra i inne choroby zakaźne. Dzieci szczepione mają większą odporność, niż te nieszczepione - wskazuje rodzic. - Swoją córkę szczepię, bo wiem, że chronię ją dzięki temu przed poważnymi chorobami, ale i ratuję tym samym swój portfel przed kolejnymi wydatkami w aptece rzędu tysięcy złotych na leki, które byłyby potrzebne, gdyby mała nie była szczepiona i poważnie zachorowała.