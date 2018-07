Trwa spór o wystawę główną w Muzeum II Wojny Światowej. Gdański sąd ma rozstrzygnąć, czy obecne władze placówki, dokonując zmian w ekspozycji naruszyły prawa autorskie jej twórców. Pierwsza rozprawa odbędzie się 18 lipca.

Co dalej z basenem we Wrzeszczu? Prezydent Gdańska zapowiada, że postępowanie...

Uważamy, że wystawa Muzeum II Wojny Światowym jest dobrem ogólnonarodowym i ogólnospołecznym. Bronimy jej przed ingerencją polityczną, która prowadzi do niszczenia wystawy stworzonej w ciągu ośmiu lat pracy przez najwybitniejszych polskich i światowych historyków

Odwoływanie się przez nas do praw autorskich służy obronie dobra wspólnego, jakim jest wystawa. Występujemy w imieniu nie tylko nas, autorów wystawy, ale też tych wszystkich, którzy utożsamiają się z oryginalnym kształtem wystawy. Bardzo pozytywne, a nawet entuzjastyczne opinie zdecydowanej większości zwiedzających - zarówno zwykłych ludzi, jak i najwybitniejszych ekspertów polskich i światowych - przekonują nas, ze warto tej wystawy bronić.

Zdemolowaliśmy właśnie z Markiem Szymaniakiem kolejną część ekspozycji. Otóż uznaliśmy, że w największej muzealnej inwestycji w polskiej historii nie może zabraknąć rodziny Ulmów, brutalnie zamordowanej przez Niemców za pomoc Żydom. Grozi nam za to kolejny proces. Jednak świadomość, że od dziś 2 tysiące zwiedzających zobaczy postawę Polaków z nieco innej niż dotychczas perspektywy buduje.

Pozew przeciwko obecnemu dyrektorowi Muzeum II Wojny Światowej – dr. Karolowi Nawrockiemu złożyli twórcy wystawy: prof dr hab. Paweł Machcewicz, dr hab. Piotr M. Majewski, dr Janusz Marszalec, prof. dr hab. Rafał Wnuk.– tłumaczą autorzy wystawy.– tłumaczą.Dotyczy on przede wszystkim zmian w ekspozycji głównej, sygnowanych przez Karola Nawrockiego - nowego dyrektora tej placówki.Już w styczniu autorzy oryginalnej koncepcji złożyli pozew w sprawie dokonanych modyfikacji. Domagali się przywrócenia stanu pierwotnego wystawy, przeprosin za wprowadzenie zmian bez ich zgody oraz wpłacenia 10 tys. zł na cel społeczny.- Wystawa główna w Muzeum II Wojny Światowej jest systematycznie niszczona. Obecne kierownictwo muzeum dopuszcza się licznych manipulacji i cenzuruje wystawę -Przedstawiciele M II WŚ za każdym razem ostro odpierają te i podobne zarzuty.- Zmiany są podyktowane koniecznością korekty jej licznych mankamentów, z których niejeden nosi znamiona manipulacji faktami, jakiej dopuszczono się przy konstruowaniu pierwotnej wystawy –Przypomnijmy, że maszyna zmian ruszyła w listopadzie ub. roku. Wtedy usunięty został film prezentowany w ostatniej części ekspozycji. Pokazywał on wydarzenia z czasów powojennych z perspektywy krajów oddzielonych żelazną kurtyną. Zastąpiono go animowaną produkcją pt. „Niezwyciężeni”, sygnowaną przez IPN. Wprowadzono też korekty związane m.in.z prezentacją sylwetki Ireny Sendlerowej.W marcu br. do ekspozycji głównej dodano instalację prezentującą rodzinę Ulmów. Tak komentował to dr Karol Nawrocki, dyrektor placówki:Peryskop: