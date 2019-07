Do wymarzonej szkoły nie trafi 1215 gdańskich uczniów

Na skutek zmian, które w 2017 roku wprowadziło Ministerstwo Narodowej, w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 doszło do skumulowania dwóch roczników absolwentów, klas 3 likwidowanych gimnazjów oraz klas 8 szkół podstawowych. By zminimalizować negatywne skutki tych zmian, w Gdańsku już wtedy podjęto działania przygotowujące do tego stanu rzeczy.

W tegorocznej rekrutacji uczniowie mogli wybrać jedną szkołę pierwszego wyboru, a dodatkowo także te placówki, do których chcieliby pójść w sytuacji awaryjnej, gdy nie dostaną się do tej ze szczytu listy.

Każda ze szkół ustala własne kryteria przyjęcia, które dopasowuje się do profilu klas znajdujących się w ofercie kształcenia. Absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych obowiązują osobne kryteria.



Oczywiście w pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego liczą się wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, ale uwzględniane są także oceny na ostatnim świadectwie. O tym, które będą się liczyć, decyduje dyrektor placówki prowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty można było uzyskać za świadectwo z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.