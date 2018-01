O północy zakończyło się dodatkowe głosowanie w gdańskim budżecie obywatelskim. Miasto zorganizowało je po tym, gdy wyszły na jaw nieprawidłowości z liczeniem głosów w tegorocznej edycji BO. Mieszkańców to najwyraźniej zniechęciło, bo większość uprawnionych - w "dogłosowaniu" udziału nie wzięła.

Czytaj więcej na ten temat: Działacze z Gdańska tłumaczyli: „jak NAPRAWDĘ znikały głosy z Budżetu Obywatelskiego”

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Od 15 stycznia do 21 stycznia trwało dodatkowe głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2018. Uprawnionych do głosowania było ponad 15 tys. osób. Do nich trafiły trzy wiadomości SMS, zachęcające do udziału w dodatkowym głosowaniu. Osoby te mogły rozdysponować tyle głosów, ile w wyniku błędu nie zliczył system informatyczny.Większość uprawnionych z tej możliwości jednak nie skorzystała.Zdaniem władz miasta to jednak- Jesteśmy na etapie analizy wyników. Ale na frekwencję trzeba patrzeć w procentach. Udział w dodatkowym głosowaniu wzięło 30 proc. uprawnionych. Myślę, że to nie jest aż taki zły wynik, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki towarzyszące temu głosowaniu - komentuje. - Więcej będziemy mogli powiedzieć, gdy ogłosimy wyniki. Przypominam tylko, że mamy do rozdzielenia dodatkowe 2 mln zł przyznane z rezerwy pana prezydenta- dodaje Dulkiewicz.Wyniki mają być znane prawdopodobnie już jutro.