Dodatkowe kursy pociągów na trasie Tczew-Gdańsk. Połączenia te będą szybsze

- Pasażerowie zgłaszali nam problemy z przepełnieniem pociągów w porannym szczycie przewozowym. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom uruchamiamy dodatkowe pociągi pomiędzy Tczewem a Trójmiastem. Będą to cztery pary pociągów w relacji Tczew - Gdańsk Wrzeszcz. Co ważne, podróż będzie szybsza, bo składy zatrzymają się tylko na stacjach Pruszcz Gdański i Gdańsk Główny – informuje Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Z Tczewa do centrum Gdańska dojedziemy w mniej więcej 22 minuty. Będą też dwie pary pociągów w dłuższej relacji, z Tczewa do Gdyni.

- Oznacza to, że w porannym szczycie pociągi z Tczewa do Gdańska będą odjeżdżać co około 12 minut - dodaje wicemarszałek.

Dodatkowe kursy na trasie Tczew - Gdańsk zostaną wprowadzone w dni powszednie wyjazd z Tczewa (wyjazd z Pruszcza Gdańskiego) w godz. : 5:19 (5:35), 5:48 (6:02), 7:38 (7:52), 9:54 (10:06) - wydłużony do Gdyni Głównej, 18:22 (18:34), 18:27 (18:40), 20:19 (20:32) - wydłużony do Gdyni Głównej.

Dodatkowe kursy na trasie Gdańsk - Tczew zostaną wprowadzone w dni powszednie wyjazd z Gdańska Głównego (wyjazd z Pruszcza Gdańskiego) w godz.: 5:13 (5:21), 6:14 (6:22), 7:00 (7:07), 9:01 (9:09), 14:58 (15:06), 19:15 (19:31).

