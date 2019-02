Dogodne połączenia między Trójmiastem a Warszawą. PKP Intercity prezentuje rozkład jazdy na sezon 2018/2019 dla woj. pomorskiego

PKP Intercity przygotowało więcej komfortowych połączeń między stolicą a Trójmiastem. Uruchomi też dodatkowe dwie pary pociągów kategorii Express InterCity Premium. Nowością będzie m.in. poranne połączenie składami Pendolino z Warszawy do Gdańska, które umożliwi dojazd do celu tuż po godzinie 8, a powrót do stolicy na godzinę 22:30. Pociąg TLK Małopolska w nowym rozkładzie odjedzie 2 godziny wcześniej z Gdyni, a dzięki temu dojedzie do Warszawy około godziny 9. Pociągi kategorii TLK na odcinku Gdańsk – Warszawa będą miały skrócone czasu przejazdu.

Prace modernizacyjne na linii Tczew - Bydgoszcz

Obowiązujący od 9 grudnia br. rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Prace modernizacyjne na linii Tczew - Bydgoszcz mogą wpłynąć na wydłużenie czasów przejazdu pociągów z Gdyni do Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, Łodzi i Katowic. Pociąg TLK Bachus ze względu na prace modernizacyjne będzie kursował do Zielonej Góry do końca sierpnia 2019. Od września 2019 rozpocznie kursowanie pociąg TLK Pułaski na trasie Gdynia – Bydgoszcz – Poznań – Ostrów Wlkp. – Częstochowa Stradom – Kraków.

Zmiana tras pociagów Rozewie, Pogoria i Pobrzeże

Popularny nocny pociąg TLK Rozewie będzie wzmocniony dodatkową grupą wagonów. Pojedzie trasą Gdynia – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Katowice – Bielsko-Biała. Zastąpi pociąg IC Pogoria. Pociąg TLK Ustronie relacji Przemyśl – Kołobrzeg kursować będzie przez Kraków – Częstochowę Stradom – Inowrocław – Toruń – Iławę – Gdynię, z pominięciem Warszawy. Pociąg TLK Pobrzeże pojedzie w wydłużonej relacji do Wrocławia przez Łódź i Kalisz.

Podróż warto planować z wyprzedzeniem, jest wtedy taniej

Osoby, które planują podróże z wyprzedzeniem, mogą liczyć na atrakcyjne oferty promocyjne. Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach ekspresowych – EIP (Pendolino) oraz EIC. Dzięki niej m.in. z Trójmiasta do Warszawy można podróżować już od 49 zł. Natomiast oferta Promo pozwala korzystać z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych, czyli nawet o 55 proc. niższej od ceny bazowej.

Po wyczerpaniu puli najtańszych biletów PKP Intercity proponuje zniżki w ofercie Wcześniej. Obejmuje ona wszystkie kategorie pociągów i obowiązuje na dowolnie wybranych trasach. W zależności od terminu zakupu biletu automatycznie naliczany jest rabat w wysokości 30, 20 lub 10 proc. Oferta obowiązuje do 7 dni przed wyjazdem.

Podróże weekendowe i rodzinne mogą być tańsze

Oferta weekendowa umożliwia wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu. Bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Cena Biletu Weekendowego w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC. Z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity.

PKP Intercity ma także ofertę dla rodzin. Podróżujący w grupie liczącej od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia, mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Dzięki tej ofercie wszyscy pasażerowie otrzymają 30-procentową zniżkę.

