Dominikanie z kościoła św. Mikołaja przenoszą msze do innych świątyń. Prezydent zapowiada przekazanie im ok. 300 tys. zł w listopadzie

W Kościele św. Mikołaja w Gdańsku popękały sklepienia, filary i posadzka bocznej nawy. W obawie o bezpieczeństwo odwiedzających świątynię i samych Dominikanów - kościół, decyzją przeora o. Macieja Okońskiego, wczoraj został zamknięty do odwołania. [przycisk_galeria]

CZYTAJ TAKŻE: Kościół św. Mikołaja zostanie zamknięty do odwołania. Prezydent Gdańska powołał specjalną komisję, by ratować zabytek

Dziś ojciec Okoński zorganizował konferencję prasową w tej sprawie.

Grozi nam katastrofa budowlana. Decyzja o zamknięciu Kościoła św. Mikołaja jest najtrudniejszą w moim życiu, ale decyzją konieczną- przyznał o. Okoński -Została podjęta ze względu na bezpieczeństwo ludzi. Sytuacja jest poważna i nie możemy dopuścić do tragedii.

Od jakiegoś czasu obserwujemy ruchy przy kolumnach, na posadzkach, na suficie. Ostatnie miesiące to wzmożony ruch spękań. Konstruktorzy ocenili, że przesunięcie łuku to 2-3 cm, to bardzo duże odchylenie - podkreślił.

Ojciec Okoński mówił, że łączy się z bólem każdego człowieka, który nie może przyjść na modlitwę do św. Mikołaja.

- Z każdej strony dochodzą do mnie wyrazy solidarności za co dziękuję. Widziałem łzy wiernych. To kościół, który ma 600 lat. Kościół obecnie nie funkcjonuje, ale nie chcemy w tym czasie stracić kontaktu z wiernymi. Dlatego w Czarnej Sali [wejście od str. ul. Pańskiej- dop.red.], czyli największej, jaką mamy, będą odbywały się liturgie codzienne. Nie rezygnujemy z mszy świętych i spowiedzi, które organizowaliśmy normalnie w św. Mikołaju, przenosimy je tu. Niestety, nie jesteśmy w stanie pomieścić tutaj wszystkich, którzy przychodzili na msze, czyli ok. 300-400 osób. W Czarnej Sali zmieści się ich maksymalnie ok. 100 - powiedział przeor.

Poinformował też, że 1.11 i w najbliższą niedzielę Dominikanie poprosili o udostępnienie Kościoła św. Jana.

- I tam odprawimy liturgię o godz. 9.30 i godz. 15, a o godz. 19.30 i 21 w Kościele św. Katarzyny- wskazywał o. Okoński.

W związku z wieloma pytaniami o to, jak można wesprzeć Dominikanów w trudnej sytuacji, przeor poinformował, że w kościołach będą zorganizowane zbiórki na ratowanie Bazyliki św. Mikołaja. - Uruchomiliśmy też specjalne subkonto, na które można wpłacać pieniądze. Ale przede wszystkim prosimy o modlitwę - zaznaczył o. Okoński.

Głos na konferencji prasowej zabrała też Agnieszka Kowalska, wojewódzka konserwator zabytków. - Niestety, problem w św. Mikołaju, który się dramatycznie zaczął manifestować, występuje nie tylko w tym obiekcie - przyznała.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku informuje, że Kościół św. Mikołaja w Gdańsku ratuje już od czerwca, bo wtedy Dominikanie zaalarmowali o problemie. Konserwator jest w stałym kontakcie z klasztorem Dominikanów w Gdańsku, na bieżąco otrzymuje informacje o stanie obiektu, bierze udział w udział w konsultacjach z inwestorem i konstruktorami i bezzwłocznie wydaje wszystkie niezbędne decyzje dotyczące świątyni.

- Obecnie najważniejsze jest pilne przystąpienie do wykonania zabezpieczeń kościoła -mówiła konserwator.