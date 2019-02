Domy energooszczędne – korzyści nie tylko dla środowiska

Na czym polega budownictwo energooszczędne?

Domy energooszczędne mają zapewniać wysoką termiczność. Stosuje się w nich odpowiednie rozwiązania techniczne, chroniące przed stratami ciepła. Ogromną rolę odgrywają w nich odnawialne źródła energii. Nie ma tu miejsca na tradycyjne ogrzewanie. Odpowiednie źródła ogrzewania zapewniają prawidłowy mikroklimat w pomieszczeniach. Na stornie: Jak znaleźć idealny projekt domu - sprawdź nasz poradnik znaleźć można porady dotyczące sposobu, w jaki można dopasować infrastrukturę budynku do ukształtowania terenu. Ważne jest, by budynek usytuować w taki sposób, by najlepiej wykorzystywał światło słoneczne. Zastosowanie przestrzeni buforowych czy ścian kolektorowych, magazynujących energię słoneczną to tylko kilka z wykorzystywanych rozwiązań. Dom ma być oszczędny, dlatego wykorzystuje się wodę opadową, a ścieki oczyszczane są w przydomowych, ekologicznych oczyszczalniach.

Dom energooszczędny – korzyść dla właściciela

Budowa domu energooszczędnego wiąże się ze zwiększonym wydatkiem na wysokiej jakości materiały i technologie, jednak zalety tego rodzaju budownictwa sprawiają, że jest to bardzo opłacalne rozwiązanie. Zmiany w prawie narzucone prze Unię Europejską wymuszają, by nowo powstałe budynki były energooszczędne. Nowoczesny dom, spełniający te wymogi, nie straci na wartości przez wiele lat. Właściciel zyskuje nie tylko na komforcie użytkowania, ale także na rachunkach. Koszty ogrzewania takiego domu są znacznie mniejsze niż w budynkach tradycyjnych. Właściwe ocieplenie i rodzaj zastosowanego ogrzewania i wentylacji, a także zastosowanie energii odnawialnych sprawiają, że mieszkanie jest ciepłe, a koszty eksploatacyjne maleją. Rachunki za ogrzewanie, czy energię elektryczną są znacznie mniejsze niż w budynkach tradycyjnych. W tak zaplanowanym domu panuje mikroklimat sprzyjający alergikom, gdyż wentylacja mechaniczna likwiduje zanieczyszczenia powietrza i zapewnia właściwą wilgotność. Gotowe projekty domów energooszczędnych znaleźć można na stronie domoweklimaty.pl. Zapewniają one właściwą termoizolację i odzysk ciepła. Dla wielu osób bardzo ważne jest to, że mieszkają w komfortowych warunkach, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i ochrony środowiska. Właściciel domu pasywnego zyskuje niezależność od dostawców energii i ciepła. Taki budynek jest nie tylko tani w użytkowaniu, ale także spełnia najwyższe standardy. Jest połączeniem nowoczesności, klasy i elegancji.

Dom energooszczędny a ochrona środowiska

Nowoczesne technologie zastosowane w budynkach energooszczędnych pozwalają na zmniejszenie emisji CO2. Odchodzi się od ogrzewania paliwem stałym, co przyczyniało się do powstawania smogu. Budynki stawiane są tak, by jak najmniej ingerować w naturę. Zwarte bryły optymalnie ograniczają zużycie energii i wkomponowują się w istniejącą przyrodę. Ten rodzaj budownictwa odciąża lokalną infrastrukturę, a dzięki temu mamy wpływ na zmniejszenie degradacji środowiska. Ograniczamy ponadto zużycie ziemskich zasobów naturalnych – do budowy wykorzystuje się materiały ekologiczne, których produkcja nie szkodzi środowisku. Dążenie do wnoszenia domów pasywnych o zerowym zużyciu energii spełni oczekiwania ekologów i mieszkańców, by żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dom energooszczędny to doskonałe połączenie technologii i jakości. Stanowi dowód na to, że człowiek może współistnieć ze środowiskiem, nie szkodząc mu. Jest to również sposób na komfortowe mieszkanie przy równoczesnym zminimalizowaniu rachunków.

