Każdy, kto odłożył choćby przysłowiowy grosz na koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU). Warto do niej zajrzeć, by sprawdzić zgromadzone składki i wyliczoną hipotetyczną emeryturę.

ZUS wysyła listy z wysokością emerytury

Wyliczenie emerytury

Zgodnie z ustawą ZUS rozpoczął wysyłkę blisko 19 mln Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. Na Pomorzu otrzyma ją ponad milion osób. Zainteresowani dostaną korespondencję do końca sierpnia.IOSKU to dokładny opis stanu konta emerytalnego na 31 grudnia 2017 r. Otrzymają ją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, na których konto trafiła przynajmniej jedna składka.- Informacja zawiera sumę wszystkich zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego, a także wskazanie ile składek zgromadzonych jest na subkoncie w ZUS. Członkowie OFE dowiedzą się, ile ich składek trafiło do otwartego funduszu emerytalnego. W IOSKU wskazano także jak miesiąc po miesiącu wyglądał wpływ składek emerytalnych w całym 2017 r. - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego.Dzięki tej informacji można sprawdzić, czy na koncie są odprowadzone składki od wszystkich umów o pracę, czy zlecenia. Osoby, które mają 35 i więcej lat dowiedzą się o wysokości swojej hipotetycznej emerytury w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowały, a tylko bazowały na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby pracowały i odprowadzały składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Dodatkowe dwa warianty uwzględniają także składki z subkonta w ZUS.Prognozowane wyliczenia mają charakter orientacyjny i nie uwzględniają takich zmiennych jak wzrost zarobków, który następuje wraz z rozwojem kariery zawodowej. Np. przedsiębiorcy korzystający z „ulgi na start”, czy „małego ZUS” muszą pamiętać, że w tym czasie nie odkładają na swoją emeryturę lub odkładają mniej. Mają jednak wybór, czy skorzystają z takiej preferencji.W IOSKU, obok kwot i obliczeń jest także informacja o tym jakie konkretne świadczenia przysługują z ZUS, gdy opłacamy składki. Cała informacja napisana jest przystępnym językiem, a dodatkowo zawiera instrukcję, jak czytać poszczególne pozycje.Osoby, które mają profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) nie dostaną IOSKU, gdyż dostęp do danych zawartych w piśmie mają cały czas on- line.