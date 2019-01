Dowóz osób niepełnosprawnych i starszych na wybory samorządowe 2018 w Gdańsku. Zapisy na bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać potrzebę dowozu do lokalu wyborczego od poniedziałku 15.10.2018 do niedzieli 21.10.2018 do godz 19.00, dzwoniąc pod numer 58 52 44 500 lub wysyłając wiadomość na adres mailowy kontakt@gdansk.gda.pl.

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego (i z powrotem) mogą zmówić wszystkie osoby, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się.

Dowóz odbędzie się w dniu wyborów samorządowych 21 października 2018 r. samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, a pomoc w dojściu od samochodu do lokalu wyborczego i domu, będą świadczyć wyznaczeni pracownicy.

Istnieje możliwość dowozu także osób starszych mających problem z poruszaniem się, które z powodu samotności (braku rodziny czy znajomych) nie mogą same dotrzeć do lokalu wyborczego. Takie zgłoszenia są weryfikowane telefonicznie przez koordynatorów Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Pracownicy GCK, w dniu wyborów 21.10.2018 r. będą telefonicznie potwierdzić potrzebę skorzystania z dowozu.

Wybory samorządowe 2018 w Gdańsku

W niedzielę 21.10.2018 mieszkańcy Gdańska wezmą udział w głosowaniu w wyborach samorządowych: do Rady Miasta Gdańska, do Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz na Prezydenta Miasta Gdańska.

