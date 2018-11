Dron, galeon i tunel lodowy na Targu Siennym. 24 listopada Forum Gdańsk wprowadzi świąteczną atmosferę do centrum miasta

Centrum handlowe rozświetli 28 metrowa, największa w Polsce choinka a unikatowe instalacje w postaci sześciometrowego renifera i interaktywnego galeonu wprowadzą magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.

Inauguracja świątecznej iluminacji odbędzie się w sobotę 23 bm o godz. 17:00 na dziedzińcu przed Forum Gdańsk. Będzie to widowiskowe wydarzenie, ponieważ szybkość uruchamiania kolejnych elementów iluminacji zależy od liczby… światełek z telefonów.

- Jak włączyć wyjątkową iluminację? Być razem na dziedzińcu przed Forum Gdańsk - zachęca Magdalena Gibney, dyrektor Forum Gdańsk. - Włączyć światełko w swoim telefonie i bardzo intensywnie myśleć o swoim świątecznym życzeniu! Dron i instalacja zintegrowana z iluminacją będzie na bieżąco rejestrować "moc" życzen wszystkich osób obecnych na placu, a przyrastanie mocy można będzie obserwować na specjalnym świetlnym liczniku.

Wydarzenie poprowadzi Paweł “Biba” Binkiewicz - wulkan energii, wokalista, który zdobył popularność dzięki programowi X-Factor.

Forum Gdańsk wesprze schronisko

Za każde włączone w telefonie światełko Forum Gdańsk przekaże datek dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt PROMYK. Im więcej światełek, tym więcej pieniędzy! Dokładną liczbę osób poznamy dzięki zdjęciom wykonanym z drona- mówi Marta Grabianowska, marketing manager Forum Gdańsk.

Forum Gdańsk i największa w Polsce choinka

Centralnym elementem świątecznej dekoracji w Forum Gdańsk będzie, inspirowana różą wiatrów, oryginalna instalacja - choinka ozdobiona gwiazdami i diamentem na szczycie.

Do wejścia od strony placu będzie wiódł 18-metrowy, świetlny tunel ledowy, a na elewacji przy ‘Kasztanowcu’ oraz węźle komunikacyjnym, przywita nas statek rozbijający lodową taflę. Nowoczesne technologie użyte do jego stworzenia, sprawią, że efekt_ „płynącego światła” _będzie dla wszystkich odbiorców niezwykle realny.

- Świąteczne dekoracje w Forum Gdańsk będą niepowtarzalne. Do ich stworzenia zainspirował nas Gdańsk i jego historia. Chcieliśmy, by stały się kolejną atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających Trójmiasto – dodaje p. dyrektor. – To będzie wyjątkowa przestrzeń, w której każdy choć przez chwilę poczuje magię świąt Bożego Narodzenia.

Forum Gdańsk i interaktywny galeon

Ale to nie wszystkie atrakcje świąteczne. Ciekawostką będzie największy 10-metrowy, podwieszany statek z płóciennymi żaglami. Inspiracją do jego powstania jest rzeźba znajdująca się na budynku Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku. Jego centralnym punktem jest głowa lwa umiejscowiona na dziobie galeonu, nawiązująca do herbu Gdańska – widoczna z tarasu Forum. Ster statku czeka na kapitana - jest interaktywny i daje możliwość poznania historii statku i aktywnej zabawy.

Wzrok przyciągnie też największy w Polsce, 6,5-metrowy renifer z animacją płynącego światła. Jest wyjątkowy ze względu na lustrzane podesty oraz wysokość, która umożliwia spacerowanie pod nim. Całość dekoracji dopełnią: „diamentowe”, świetlne kwiaty wykonane z luster. Gości będą zachwycać dekoracje balustrad w formie geometrycznych, kwiatów, podświetlane żyrandole z lustrami, czy dekoracje tworzące gałąź, na której zawieszone są szyszki i śnieżynki, dwumetrowe lustrzane rozety i półtorametrowe płatki śniegu.