Droższe parkowanie, wyższe mandaty za brak opłaty. Rada Miasta Gdańska właśnie przyjęła uchwałę o poszerzeniu Stref Płatnego Parkowania

Podwyżki cen parkowania są konsekwencją znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która po blisko 20 latach uwalnia te stawki. Samorządy od dawna postulowały, by mogły je ustalać samodzielnie. Przez ostatnie dwie dekady społeczeństwo się wzbogaciło, pojawiło się więcej aut, a cena za godzinę parkowania jest zazwyczaj często niższa, niż biletu na komunikację miejską.

To zmieni się w Gdańsku od września (wtedy wspomniana ustawa wchodzi w życie). Przede wszystkim ma przestać opłacać się co poniektórym kierowcom unikanie opłat za postój w SPP. Mandaty za jej brak wzrosną z obecnych 30-50 zł (w zależności jak szybko mandat zostanie uregulowany) do 130-200 zł, czyli takiej kary, jaką płaci się za brak biletu w komunikacji miejskiej.

Same stawki za postój w SPP wzrosną o 30 groszy - czyli np. za pierwszą godzinę zapłacimy nie jak dotychczas 3 zł a 3,30 zł. Zmieni się także wysokość ryczałtu, jaki za parkowanie na ulicach objętych SPP płacą ich mieszkańcy. Opłata miesięczna za pierwsze i drugie auto dalej będzie wynosić 10 zł, jednak za trzeci i każdy kolejny posiadany samochód trzeba będzie już zapłacić więcej - 30 zł.

Od września gdańska SPP powiększy się też o nowe ulice. W centrum będzie to Targ Rakowy i ul. 3 Maja, Nowe Ogrody oraz Długie Ogrody. Parkomaty po wakacjach pojawią się też na Starym Przedmieściu i Dolnym Mieście oraz ul. Pawłowskiego w Górnym Wrzeszczu.

Wspomnianą nową w SPP ul. 3 Maja oraz całe Główne Miasto obejmie we wrześniu także jeszcze jedna duża zmiana - opłaty za parkowanie trzeba będzie uiszczać w godz. 9-20 (obecnie do 17). Nadal tylko jednak w dni robocze.

- Przeprowadzimy akcję informacyjną w tym temacie, bo mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że płaci się tylko do godz. 17- zapowiedział na sesji Maciej Radowicz, wicedyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Andrzej Skiba, radny PiS:

- Uzyskaliśmy sporo sygnałów od mieszkańców rejonu, które zmiany dotyczą. Polityka parkingowa powinna przestrzegać prawa, a przypominam, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego całkowicie rozjechał politykę parkingową Gdańska. Zakres stref jest znacznie szerszy, niż wynika to z głosu Rady Dzielnicy Śródmieście. Żeby prowadzić poważną dyskusję, należy zrozumieć, jakie są przyczyny tego, że tak wielu gdańszczan korzysta z samochodów. A wynika to z tego, że delikatnie mówiąc nie działa dobrze. Jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy porzucili samochody, to komunikacja miejska musi działać, a ona nie działa – powiedział. I wręczył wiceprezydentowi Piotrowi Grzelakowi wyrok NSA.

Grzelak odwdzięczył się mu... bombonierką. - Na osłodę, żeby przetrwał pan rozłąkę ze mną do następnej sesji, bo widzę, że pana namiętność do mnie nie gaśnie.

Skiba czekoladki oddał nowej wiceprzewodniczącej Teresie Wasilewskiej. Poinformował też na forum, że namiętność żywi do swojej wybranki, a nie do wiceprezydenta Grzelaka.

Mateusz Skarbek, radny KO:

- Opłaty za parkowanie nie rosły od lat. Uchwała ma ukrócić zjawisko unikania opłat za parkowanie. Prawo do posiadania samochodu nie daje prawa do posiadania bezpłatnego miejsca parkingowego.

- Te płatne strefy, które się rozlewają coraz szerzej, to mam wrażenie, że to testament, jaki zostawił Paweł Adamowicz - stwierdził Kazimierz Koralewski, radny PiS.

Radny PiS Romuald Plewa złożył wniosek, żeby uchwała o SPP została zdjęta z porządku obrad i odesłana do komisji. Nie było na to zgody. Podobnie jak na jego poprawkę, by wprowadzić czas poboru opłat w Brzeźnie w godz. 9 - 17, jak dotychczas.

Uchwałę ostatecznie przegłosowano. Za było 21 radnych przeciwko 10 radnych wstrzymało się 2 radnych.

