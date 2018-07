(© fot. Grzegorz Gałasiński)

Niedzielne spotkanie Wybrzeża z Orłem odwołano z powodu ulewnego deszczu. Główna Komisja Sportu Żużlowego wyznaczyła datę powtórki.

Mecz Orła z Wybrzeżem miał być jednym z największych wydarzeń w polskim speedway’u w tym roku. Spotkanie było inauguracją nowego stadionu żużlowego w Łodzi. Ulewny deszcz pokrzyżował jednak plany organizatorów, a zmagania żużlowców zostały przerwane po dwóch wyścigach przy prowadzeniu Wybrzeża 9:3.



- Czujemy żal. Wynik był na naszą korzyść, ale nie ma co płakać. Ciągle padał deszcz. Co innego, gdyby wyszło słońce. Nawet gdy pakowaliśmy motory, to padało. Trudno ocenić decyzję organizatorów, czy była dobra, czy nie. Moglibyśmy bardzo długo czekać, żeby wyjechać na tor – powiedział w niedzielę wieczorem Oskar Fajfer, zawodnik Wybrzeża.



- Nasze dywagacje, czy można było jechać, czy nie, nie mają sensu. Taka została podjęta decyzja i trzeba ją uszanować - skomentował sytuację Mirosław Berliński, trener Wybrzeża.



Internauci skrytykowali łódzki klub za sposób, w jaki próbowano przywrócić tor do stanu używalności. Przez godzinę kałuże z trasy próbowano usunąć miotłami, a dopiero po godzinie na tor wyjechał jeden ciągnik, który miał odsłonić suchsze warstwy nawierzchni.



- Może organizatorom zależało na tym, by doprowadzić ten tor do stanu używalności, ale to jest nowy obiekt i nie mieli do tego wystarczającej ilości sprzętu - wyjaśnił Berliński.



Orzeł z Wybrzeżem miał wspólnie wyznaczyć termin powtórki spotkania. Łódzki klub zaproponował, by powtórzyć spotkanie 5 sierpnia, na co zgodzili się zarówno gdańszczanie, jak i Główna Komisja Sportu Żużlowego. Powtórka odbędzie się więc w najbliższą niedzielę. Początek zaplanowano na godz. 17.







