Siatkarze Trefla mają we wtorek ostatni dzień wakacji i już od środy rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. Kibice będą się mogli z nimi spotkać w sobotę na plaży w Sopocie. Na miejscu będzie także Giba.

Przygotowania do sezonu 2018/2019 zawodnicy Trefla Gdańsk rozpoczną od podstawowych badań medycznych. Pierwszy tradycyjny trening nastąpi natomiast w czwartek - najpierw będzie siłownia, a następnie ćwiczenia w sali treningowej Ergo Areny. Wszystko po to, aby na przełomie sierpnia i września móc z dobrej strony pokazać się w meczach kontrolnych.



Żółto-czarni na przygotowania będą mieli niespełna 11 tygodni, ponieważ pierwszy, oficjalny mecz rozegrają 13 października. Zajęcia rozpoczną się bez dwóch siatkarzy. Piotr Nowakowski w tym czasie będzie się przygotowywać z reprezentacją Polski do startu w mistrzostwach świata. Drugim jest niemiecki przyjmujący Ruben Schott, który dołączy do drużyny w połowie września.



Trener Andrea Anastasi i statystyk Karol Rędzioch pracują obecnie z kadrą Belgii, ale w ten weekend także spotkają się z drużyną i sztabem szkoleniowym w Gdańsku. Włoch będzie na miejscu od 3 do 5 sierpnia, a Karol Rędzioch do Belgii wróci po dwóch tygodniach.



- Codziennie jestem w kontakcie z pozostałymi trenerami, przede wszystkim Piotrkiem Grabanem. Wspólnie zaplanowaliśmy plan treningów, a także harmonogram meczów kontrolnych. Jestem spokojny, ponieważ od zakończenia mistrzostw świata do początku PlusLigi są jeszcze dwa tygodnie, na które od razu przylecę do Gdańska - wyjaśniał już jakiś czas temu włoski szkoleniowiec Trefla.



Siatkarze Trefla już teraz zapraszają kibiców w sobotę na plażę Hotelu Haffner (Sopot, wejście nr 14). Na wszystkich kibiców i plażowiczów czekać będą siatkarskie rozgrywki, zumba, aktywne ćwiczenia z trenerem personalnym Adamem Ogrodowczykiem, a także koszykarskie atrakcje przygotowane przez Trefla Sopot. Zabawa rozpocznie się o godz. 10.30, a dwie godziny później - o 12.30 - na plaży zameldują się siatkarze i sztab szkoleniowy Trefla Gdańsk oraz legendarny brazylijski siatkarz Giba. Będzie to więc świetna okazja do pierwszych rozmów przed sezonem 2018/2019, pamiątkowych zdjęć i bliższego poznania nowych twarzy „gdańskich lwów” - Macieja Muzaja, Marcina Janusza, Bartłomieja Mordyla i Kewina Sasaka.





