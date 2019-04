Dunka Helle Frederiksen potwierdziła start w sierpniowych zawodach Enea Ironman 70.3 Gdynia 2019

Kariera Helle Frederiksen to wyjątkowe pasmo sportowych sukcesów. Dunka rozpoczęła drogę od triathlonu olimpijskiego, gdzie zdołała pięciokrotnie zwyciężyć w zawodach z serii ETU European Cup. W zawodach ITU World Cup najwyżej została sklasyfikowana na drugim miejscu, a w 2012 roku spełniała swoje marzenie, startując w igrzyskach olimpijskich w Londynie.

Od 2013 roku rywalizuje z sukcesami na dłuższych dystansach, mając na koncie 9 zwycięstw w serii Ironman 70.3 i nie schodząc z podium żadnych zawodów, w których uczestniczyła. W 2018 roku została mistrzynią świata podczas ITU Long Distance Triathlon World Championships, natomiast w 2014 roku – podczas Challenge Bahrain – ustanowiła niepobity do dzisiaj kobiecy rekord na dystansie 1,9 – 90 – 21,1 km, uzyskując rezultat 3:55.50. W 2017 roku finiszowała na 5. miejscu w Ironman 70.3 World Championships.

- Niezmiernie cieszę się, że już kolejna zawodniczka z najwyższej światowej półki decyduje się na start w Gdyni. Po legendarnej Mirindzie Carfrae i dominującej w ostatnich latach Danieli Ryf, Helle Frederiksen to następne nazwisko, obok którego żaden miłośnik triathlonu nie może przejść obojętnie. To dowód na to, że Enea Ironman 70.3 Gdynia cieszy się dużym uznaniem nie tylko amatorów z całego świata, ale też najlepszych zawodowych triathlonistów – mówi Michał Drelich, dyrektor imprezy.

Na listach startowych gdyńskich zawodów są się już niemal 3 tysiące zawodników. Zapisy wciąż trwają. Warto zauważyć, że rośnie liczba zawodników z zagranicy.

- Na liście startowej mamy obecnie zawodników z 44 różnych krajów. Już niemal 30 procent uczestników Enea Ironman 70.3 Gdynia przyjeżdża do nas z zagranicy – mówi Piotr Jakóbik, dyrektor marketingu wydarzenia. – Poza rejestracją do rywalizacji sztafetowej, która została już zakończona, nadal można zapisać się na główny dystans, a także na sprint, gdzie zostało ostatnie 200 pakietów startowych. Dzieci i młodzież zapraszamy natomiast na Wiśniowski Ironkids Gdynia – dodaje.

Enea Ironman 70.3 Gdynia to jedna z największych imprez triathlonowych w Europie, od kilku lat przyciągająca nie tylko cztery tysiące amatorów triathlonu, ale też znane osobistości ze świata polskiego showbusinessu oraz najlepszych triathlonistów na świecie. Na trasie w Gdyni rywalizowały już tak legendarne nazwiska, jak Daniela Ryf, Mirinda Carfrae, Timothy O’Donnell, Andreas Raelert czy Nils Frommhold. Pływanie w Zatoce Gdańskiej, malownicza i wymagająca trasa kolarska po Kaszubach, a także niezwykle głośny doping kibiców na poprowadzonej w centrum miasta trasie biegowej, to wyróżniki imprezy. A do tego jest spektakularna meta, zlokalizowana na gdyńskiej plaży.

