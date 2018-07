Dusan Kuciak, bramkarz Lechii Gdańsk, mówi o zbliżającym się sezonie, rywalizacji ze Zlatanem Alomeroviciem i utracie opaski kapitana biało-zielonych.

Dziękuję, czuję się dobrze. Okres przygotowawczy był wymagający, wykonałem swoją robotę. Mogę ligę zacząć nawet jutro.Nie mam z tym najmniejszego problemu, zresztą jestem drugim kapitanem. To są detale, które nie martwią mnie. Były wybory i drużyna tak zadecydowała, a trener zostawił nam wolną rękę.Wykonałem swoją pracę i jestem przygotowany. Trener Piotr Stokowiec zadecyduje o tym, kto będzie bronił. Czuję się dobrze i nie mam czego się obawiać.Służą do tego, aby przetestować to, co robimy podczas treningów. Mają znaczenie, bo po to je graliśmy, aby sprawdzić w jakiej jesteśmy formie.Mi bardziej zależało na tym, żeby zagrać właśnie z Podbrezovą. (śmiech)To jest mój starszy brat i właśnie dlatego zależało mi na tym meczu i cieszę się, że mogłem w nim wystąpić. Trener przetestował taki wariant, że było nas o jednego mniej i poradziliśmy sobie.Z celowym chyba nie. Jak zawodnik złapał kontuzję, to zdarzyło się, że nikt za niego nie wchodził, ale nie było to specjalne zagranie. Z Podbrezovą to było celowo i uważam, że to super pomysł. Trzeba być na to przygotowanym. Fajnie, że sobie poradziliśmy i strzeliliśmy jeszcze dwie bramki. Przeciwnik był już trochę podmęczony i było łatwiej, ale te dwie bramki były naprawdę ładne.Trener nie poinformował nas jeszcze kto będzie pierwszym bramkarzem. Miałem jednak fajną rozmowę z trenerem, ale o szczegółach nie będę mówił.Tu nie ma co mówić o obrażaniu. Jest nas 28 i wszyscy jesteśmy do dyspozycji, a trener będzie wybierał idealny skład. Przepracowałem okres przygotowawczy najlepiej jak potrafiłem, a trener Stokowiec uzna, co jest najlepsze dla drużyny.Chcę grać w Lechii nie tylko w tym sezonie, ale dłużej. Tutaj jednak nie wszystko zależy wyłącznie ode mnie.Kto chce, to niech się wypowiada na tematy finansowe. Ja teraz nie chcę tego robić.Nie chcę mówić o celach, nie mówimy, że będziemy grać o to albo o tamto. W pierwszym meczu z Jagiellonią zagramy o trzy punkty. Poprzedni sezon się skończył, nie chcę o nim myśleć. Jestem teraz nastawiony pozytywnie. Zmieniłem nastawienie do treningu i swojej pracy, żeby nie myśleć o tym co było, ale o tym, co przede mną.Wszystko zweryfikuje boisko, czy to dobry ruch. Trener miał ten skład od początku i mógł ze wszystkim przepracować okres przygotowawczy. Teraz musi poukładać to tak, żebyśmy grali jak najlepiej.Wszyscy mają przyszłość przed sobą, ale to zależy od ich postępowania, od przykładania się do pracy, czy im się chce, czy nie. Te dwa, trzy tygodnie, które byliśmy razem, to nie mogę powiedzieć na nich złego słowa. Naprawdę ciężko pracowali, zasuwali na treningach, tak jak starsi zawodnicy. Dzięki trenerowi mają drzwi otwarte do pierwszego zespołu Lechii. Tylko od nich zależy czy to wykorzystają, czy nie.