Inspektorzy OTOZ Animals interweniowali w Gdańsku. Odebrali właścicielowi dwa dorosłe psy i szczeniaka, które przebywały w złych warunkach.

1 sierpnia inspektorzy OTOZ Animals odebrali trzytygodniowego szczeniaka i dwa dorosłe psy zamknięte w małym kojcu, bez dostępu do wody i cienia. Temperatura wynosiła 30 stopni. Psy zostały odebrane z powodu braku chęci do poprawienia ich warunków. Do zdarzenia doszło w Gdańsku.