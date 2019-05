„Dwa Teatry” już po raz XIX w Sopocie. 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. Jakie gwiazdy?

Sezon 2018/ 2019 był dla telewizyjnej sceny teatralnej wyjątkowo pomyślny. Pokazano aż 28 premierowych przedstawień. Wiele z nich było okazją do debiutów: autorskich, reżyserskich, aktorskich i scenograficznych.

Wybitne kreacje

W tym roku Wielkimi Nagrodami Festiwalu za wybitne kreacje w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia zostaną uhonorowani Jan Englert i Halina Łabonarska.

Pierwszy dzień festiwalu to początek konkursowych prezentacji i spotkań z twórcami. W tym dniu odbędzie się gala i-Teatru, czyli Internetowego Teatru TVP dla szkół. Zaplanowano liczne imprezy towarzyszące: spektakle teatralne „na żywo”, przeglądy retrospektywne, panele dyskusyjne. Będą warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży „Czy radio ma duszę”.

Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zostanie uczczony wydarzeniem „Dwa Teatry czytają Herlinga”. Opowiadania pisarza przypomną znakomici aktorzy (27 maja, 12.00, Skwer Kuracyjny, mo-lo).

Przyjadą gwiazdy

Jak co roku można będzie przekonać się, co jest modne w wielkim świecie. I kto z kim chadza na kawę?

Będą spotkania z gwiazdami: Janem Englertem, Jerzym Zelnikiem, Pawłem Delągiem, Przemysławem Bluszczem, Katarzyną Dąbrowską, Małgorzatą Kożuchowską i innymi. Ale festiwal organizowany jest nie tylko po to, aby w Sopocie podziwiać gwiazdy.

Przede wszystkim zaś po to, aby nagrodzić najlepsze telewizyjne spektakle teatralne i słuchowiska radiowe. Podczas jednego z pierwszych festiwali dyrektor Teatru Polskiego Radia, Janusz Kukuła tłumaczył: To jest festiwal osobliwy. W Polsce nikt nikogo nie słucha. Jeśli słucha i rozumie to natychmiast zapomina. „Dwa Teatry”, mam nadzieję, będą utrwalały w nas wiarę, że może być inaczej.