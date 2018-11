Dwóch koszykarzy z Trefla i Arki w kadrze koszykarskiej reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Włochami

Mecze Polaków w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Chinach zaplanowane zostały na czwartek, 29 listopada (w holenderskim Den Bosch) oraz w niedzielę, 2 grudnia w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie z Włochami. Obydwa spotkania rozpoczną się o godz. 20.

Holendrzy we wrześniu dwukrotnie przegrali. Najpierw 59:74 z Węgrami, a później już nieznacznie 93:95 z bardzo mocnymi Litwinami. Natomiast Polacy we wrześniu przegrali w Bolonii 82:101 z Włochami, a następnie w Ergo Arenie pokonali po znakomitym występie Chorwatów 79:74.

- Po wielkim zwycięstwie nad Chorwacją we wrześniu, chcemy dalej iść w tym kierunku, podtrzymać passę. Przed nami cztery spotkania. Każde pojedyncze zwycięstwo będzie dla nas dużym krokiem do awansu do mistrzostw świata w 2019 roku w Chinach. Chcemy być najlepsi wtedy, gdy najbardziej się to liczy - mówi trener Mike Taylor.

Amerykanin właśnie powołał 12 zawodników na nadchodzące spotkania. Dwa kolejne rozegrane zostaną już w lutym 2019 roku (22 lutego Chorwacja - Polska i 25 lutego Polska - Holandia).

- W tym składzie reprezentacji widać, że trzon zespołu został zachowany. Jest też kilka nowych nazwisk, a kilku graczy wraca do kadry. Wierzymy w to, że to najlepszy możliwy zespół w tym momencie. Czekamy na najbliższe wyzwania - dodaje Taylor.

Ceny biletów na mecz z Włochami w Ergo Arenie rozpoczynają się już od 9 złotych (ulgowe) i 19 złotych (normalne).

Skład reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Włochami:

Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, rozgrywający, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Maciej Lampe, środkowy, Jilin Notheast Tigers (Chiny)

Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Krzysztof Sulima, silny skrzydłowy/środkowy, Polski Cukier Toruń

Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Dariusz Wyka, silny skrzydłowy/środkowy, Arka Gdynia

