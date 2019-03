Dyskonty bez marek własnych? To pomysł premiera Mateusza Morawieckiego

Marki własne w dyskontach. Produkty dla biedniejszych?

Marki własne, czyli tzw. produkty private label, pojawiły się w Polsce w latach 90. wraz z ekspansją super- i hipermarketów, a potem dyskontów. Ptasie mleczka lub jogurty sprzedawane pod szyldem danej sieciówki są tańsze niż te, które oferują oryginalni producenci. Początkowo niższa cena wynikała przede wszystkim z gorszej jakości tych produktów.

Dziś ich jakość jest porównywalna do wyrobów markowych, bo bardzo często są one produkowane przez te same firmy. Niższa cena wynika zaś raczej z tego, że produkt private label nie wymaga promocji i sprzedawany jest w tańszym opakowaniu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że po produkty pod markami własnymi sieci chętnie sięgają konsumenci, zwłaszcza ci z mniej zasobnymi portfelami.

- Dla nich są to produkty pierwszego wyboru, obecnie mają wysoką jakość i relatywnie niską cenę. Na proponowanej ustawie stracą więc przede wszystkim najubożsi klienci - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Marki własne znikną z dyskontów?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przepisy, które ograniczą sprzedaż produktów pod marką własną przez sieci handlowe. Szef rządu argumentował podczas Europejskiego Forum Rolniczego, że taka sprzedaż utrudnia osiągnięcie przyzwoitej marzy przez polskich producentów i trzeba ją utemperować. Zapowiedź spowodowała wzburzenie w sieciach handlowych, ale też w największych polskich organizacjach handlowych. Ich przedstawiciele grzmią, że nowa regulacja nie ochroni naszego rynku, bo wiele małych, rodzimych firm na produkowaniu dla sieciówek dziś zarabia.