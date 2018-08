Trójka działaczy Komitetu Obrony Demokracji przyznała się na poniedziałkowym briefingu, że to oni dwukrotnie ubrali pomnik Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie w koszulki z napisem „Konstytucja”.

- Zrobiłyśmy to w piątek rano, jak już było widno. Zrobiliśmy to mając świadomość, że tam jest monitoring, że jesteśmy nagrywane. Poszłyśmy tam z odkrytymi twarzami. Pokazałyśmy się do monitoringu właśnie po to, żeby pokazać, że absolutnie nie boimy się ani nie damy się zastraszyć. W dalszym ciągu uważamy, że to co zrobiłyśmy nie jest niczym złym. Nie jest to żadne przestępstwo – komentowała z kolei Anna Rybakiewicz. - Nie zgadzamy się z tym by być poszukiwane, ścigane i uważane za osoby, które mogą zakłócać mir domowy - jak było napisane w wywiadzie z szefem Solidarności, że niszczymy, że tańczymy na grobach. To jest nieprawda. Jesteśmy z państwem bo mamy świadomość, że to co robimy teraz w Polsce jest bardzo niebezpieczne. W mediach krążą różne informacje o tym jak zachowuje się policja. Opinia publiczna dzisiaj nie jest w stanie stwierdzić co jest prawdą, a co nie bo wszystko staje się prawdopodobne. Niestety rewizje o 6. rano, przeszukania, rewizje osobiste na komisariatach, pobieranie materiału DNA nie jest nieprawdziwe. To wszystko się wydarzyło w ostatnim tygodniu – dodała.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Na figury i pomniki w całej Polsce zakładali koszulki z charakterystycznym napisem „Konstytucja”. Swoją akcję nazywają pokojowym happeningiem.- Robiliśmy to bez intencji urażenia jakiejkolwiek osoby ani jakiegokolwiek przedmiotu. Absolutnie z góry zostało założone, że będzie to protest pokojowy, który ma zwrócić uwagę na wartości w obronie których stajemy. Przede wszystkim chcieliśmy rozpocząć w Polsce debatę o konstytucji i zaprotestować przeciwko jej jawnemu łamaniu - przekonywała, wiceprzewodnicząca KOD. Wskazywała na fakt, że uczestników happeningu, który dotyczył – jak tłumaczyła – około 180 pomników w całym kraju „już spotykają represje” ze strony aparatu ścigania. Odniosła się też do miejsca, w którym odbył się briefing - bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej: - To historyczne miejsce wybraliśmy nie przez przypadek. Kiedyś Solidarność to było dobro wspólne wszystkich Polaków. Wszyscy państwo pamiętacie, że pisanie haseł Solidarności na murach było też przejawem protestu. Dziś okazuje się, że „Solidarność” chce ścigać ludzi za pisanie słowa „konstytucja”. Okazuje się, że ten piękny ruch zmienia się teraz w ramię reżimowego aparatu władzy i partii PiS – dodała.Jak powiedziała wiceszefowa KOD jako pierwszy ubrany w koszulkę z napisem „konstytucja” zostałw Szczecinie w nocy z 27 na 28 lipca. Więcej na temat tego zdarzenia piszemy tutaj.Zorganizowaną akcję sympatyków KOD w całym kraju w nocy z piątku na sobotę 4 sierpnia sprowokować miała TVP. Telewizja publiczna, jak tłumaczyła, wyemitowała materiał z monitoringu, na którym przedstawiony miał zostać człowiek, jaki w poprzedni weekend ubrał w koszulkę szczeciński monument: „poszukiwany jest sprawca czynu karnego” i „szczupły mężczyzna”, który założył koszulkę na pomnik nieżyjącego b. prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, miała informować TVP.W jej ocenie emisja materiału miała „zastraszyć tę osobę” i innych ludzi. Szczeciński sprawca schwytany jak dotąd nie został, jednak policja miała zatrzymać dwie inne osoby, które ubrały w konstytucyjny T-Shirt pomnik Lecha Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.- To ja jestem ten szczupły poszukiwany człowiek z monitoringu szczecińskiej Solidarności [kamera przy siedzibie NSZZ zarejestrowała zdarzenie – dop. red.]. Nazywam się– przedstawił się inny uczestnik briefingu, który otwarcie i bez zasłaniania twarzy wyszedł przed telewizyjne kamery. - To ja założyłem koszulkę z napisem „konstytucja” na figurę Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie, od której zaczęła się akcja z koszulkami w Polsce i poza jej granicami. Rano jak się obudziłem dotarły do mnie informacje, że jestem poszukiwany, ale nic złego nie zrobiłem. Lech Kaczyński był prezydentem, który szanował konstytucję, KRS i Trybunał Konstytucyjny w związku z czym nie zamierzałem nikogo obrazić czy znieważyć, a wręcz przeciwnie. Jeżeli człowiek pełniący obowiązki prezydenta w Polsce nie potrafi obronić konstytucji, mimo że na nią przysięgał, moim obowiązkiem jest mu o tym przypominać i będę to robił. Ludziom łamiącym konstytucję mówimy: „nie” - zastrzegł.Co ciekawe, to właśnie Magdalena Filiks obok– przedstawicielki KOD z Zachodniopomorskiego, jak przyznały, po tygodniu ponownie założyły T-Shirt szczecińskiemu pomnikowi. Dziennikarzom wyjaśniły, że było to odpowiedzią na komentarz przywódcy NSZZ Solidarność, który miał zapowiedzieć, że „dopilnuje tego by te osoby [które założyły koszulkę na figurę Lecha Kaczyńskiego – dop red.] zostały odnalezione i surowo ukarane”. - Nie widzę w tym nic złego, uważam że absolutnie nie złamałam prawa. To była moja manifestacja przywiązania do konstytucji. Nie miałam żadnej intencji obrażania kogokolwiek. Nie boję się i nie pozwolę na to by ktoś mówił o mnie, że jestem przestępcą, że jestem chuliganką i żeby mnie ktoś zastraszał – mówiła Filiks.Zastrzegła, że mundurowi zabezpieczają u podejrzanych aparaty fotograficzne i sprzęt cyfrowy, a to – w jej opinii – nie służy gromadzeniu materiału w sprawie „akcji pomnikowej”, ale szukaniu „czegokolwiek” by opozycję „ścigać, oskarżać i upokarzać”.- To nie my obrażamy Lecha Kaczyńskiego. Robi to Solidarność i robi to Brudziński [Joachim, minister spraw wewnętrznych – dop. red.]. To nie my wykorzystaliśmy uczciwego człowieka, który był prezydentem Polski do tego żeby budować całą historię Kościoła i upokarzać innych ludzi. Jestem przekonana, że gdyby świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński dzisiaj żył nie czułby się absolutnie obrażony tym, że ma na sobie koszulkę „Konstytucja”. Ja chciałam przypomnieć Brudzińskiemu, że od 2 lat na naszych KOD-owych manifestacjach nigdy nie został obrażony Lech Kaczyński. My przychodzimy na te demonstracje z takimi sztandarami, na których są cytaty z Lecha Kaczyńskiego – puentowała briefing Magdalena Filiks, która zastrzegła, że to brat b. prezydenta – Jarosław, prezes PiS i jego ugrupowanie „godzi w godność” Lecha: - On dziś powiedział by do swojego brata, żeby się ogarnął i przestał łamać konstytucję.Obecny pod stoczniową bramą przedstawiciel TVP zadając pytanie stwierdził, że Łukasz Olejnik już w przeszłości dopuścił się „akcji chuligańskich” i „popychał dziennikarza Michała Rachonia” [dziś TVP, dawniej Telewizja Republika – dop. red.] oraz że „prawdopodobnie” ma on za tę sytuację przedstawione zarzuty: - Dopuszcza się pan co jakiś czas tego typu wybryków i chciałem spytać czy to jest pana natura, czy organizacja KOD zmusza pana do tego typu działań? - usłyszeliśmy.- Po pierwsze chciałam powiedzieć, że z reżimową, zakłamaną telewizją nie dyskutujemy, po drugie: pana pytanie zawiera kłamstwo. Robicie to regularnie oszukując miliony ludzi w całej Polsce – odpowiedziała mu Magdalena Filiks, która zapowiedziała, że z dziennikarzem telewizji publicznej „spotka się w sądzie”. - Proszę nam nie przeszkadzać bo jedyną osobą, która tu zachowuje się jak chuligan jest pan – zaznaczyła.To właśnie "akcja koszulkowa" miała zainspirować Rogera Watersa, artystę, który współtworzył formację Pink Floyd by w trakcie gdańskiego koncertu w niedzielę 5 sierpnia założył koszulkę z napisem "Konstytuja #KOD".