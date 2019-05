Dziecięca Sesja Rady Miasta Gdańska. "Fajnie jest być radnym"

W sesji wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie są aktywni w działalności pozalekcyjnej (wolontariat, działalność społeczna, sportowa itp.). Szkoły same typowały po jednym uczniu, a o uczestnictwie w tej specjalnej sesji decydowała kolejność zgłoszeń. Łącznie zaproszono 34 osoby, czyli tyle, ilu radnych liczy Rada Miasta Gdańska.

- Samo głosowanie również było fajne – powiedziała nam Maja już po zakończeniu sesji.

W trakcie obrad uczniowie mogli liczyć na pomoc Radych Miasta Gdańska, którzy wprowadzili młodszych „radnych” w zagadnienia związane z pracą rady, zakresem jej działalności oraz pokazali, jak korzystać z elektronicznego systemu do głosowania.

Wnioski oraz pomysły uczniów zostaną spisane i przekazane Aleksandrze Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- Słuchałam waszych pomysłów i jestem pod ogromnym wrażeniem. Cieszę się, że istotne są dla was sprawy społeczne. Cieszę się również, że ważne jest dla was środowisko – mówiła do uczniów gdańskich szkół Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.