W środę 10 stycznia 2018 roku doszło do potrącenia dziecka przez tramwaj na alei Havla w Gdańsku. Trafiło do szpitala.

Do godziny 18 występowały ogromne utrudnienia dla pasażerów komunikacji w Gdańsku. Autobusy zastępcze były przepełnione. Tramwaje ruszyły dopiero około godziny 18.Teraz ruch tramwajów powinien wracać powoli do normy.Do zdarzenia doszło po godzinie 16 na wysokości przystanku Przemyska w Gdańsku. Około 10-letnie dziecko wpadło pod tramwaj. Na miejsce zdarzenia udały się służby.Potrącone dziecko trafiło do szpitala.W związku z wypadkiem ruch tramwajów na trasie Chełm Witosa - Łostowice Świętokrzyska został wstrzymany. W zamian uruchomiona została komunikacja autobusowa