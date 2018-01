Wierszyki na Dzień Babci i Dziadka 2018 - jakie życzenia złożyć 21 i 22.01? W styczniu obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. 21 stycznia przypada Dzień Babci, natomiast 22 stycznia Dzień Dziadka. Warto im podziękować, okazać szacunek i złożyć życzenia. Podpowiadamy propozycje życzeń, wierszyków, rymowanek, które możecie wykorzystać, aby sprawić uśmiech na twarzy babci i dziadka.

Wierszyki na DZIEŃ BABCI - życzenia, wierszyki, rymowanki, SMS-y

DZIEŃ DZIADKA - życzenia, wierszyki, rymowanki, SMS-y

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - życzenia, wierszyki, rymowanki, SMS-y

Babciu moja ukochana,nie bądź nigdy zatroskanai nieważne jaka pora,babciu nigdy nie bądź chora!Życzę samej pomyślności,oto wyraz mej miłości.Dzisiaj Twoje święto!Ono ma moc zaklętą!Kocham cię tak bardzo,że sama nie wiesz jak!Dziś naszej babci życzenia złożymy,W małą paczuszkę serduszko włożymy,I wiemy, że bardzo będzie się cieszyć,Kiedy zobaczy, że do niej spieszymy,Nasza babunia najlepsza w świecie,Wszystkim wam powiem bo wy nie wiecie,My babcie kochamy, ściskamy za szyje,Niech będzie zdrowa i sto lat żyje!Tak wiele mnie nauczyłaś, tak wiele uśmiechu mi dałaś,Na spacery ze mną chodziłaś, kiedy byłam jeszcze mała.Do snu nuciłaś piosenki, byłaś zawsze blisko mnieWięc podziękować Ci, Babciu za to wszystko chcę.Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,Bo uśmiech jest najważniejszy i to, że kocham CięKto mnie może kochać więcej?Zmarznę-grzejesz moje ręceZszywasz spodnie, budzisz ranoMiód smarujesz mi na chlebieTy mnie kochasz – a ja babciuBardzo, bardzo kocham Ciebie.Kochana Babciu! Jak można pomieścić w sobie, tyle troski, ciepła i miłości.Jak można podarować innym, tyle uśmiechu, dobroci, radości.Jak można zdobyć zdolność, by w trudnych chwilach nieść pociechę.Jak można, powiedz Babciu, stać się jak Ty, cudownym człowiekiem?Babciu! Żyj 100 lat w szczęściu i radości, bez chorób, biedy, nieszczęść i złości. Życzę Ci, aby każdy nadchodzący dzień był najwspanialszym w Twoim życiu i zawsze otaczali Cię kochający wnukowie.Bądź szczęśliwa i radosna, tak jak kwiat promienna, serdeczne dziś składam Babci życzenia, niech Twą drogę życia słońce opromienia.Życzę Tobie, Babciu miła,byś zawsze w życiu szczęśliwa była.Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!Siadaj Babciu, siadaj blisko.Zaraz ci opowiem wszystko.Prawie całą noc nie spałam,bo prezenty wymyślałam.Na kanapie się kręciłam,aż dla ciebie wymyśliłam:z lodu broszkę i koralei śniegowe cztery szale.Dziesięć czapek w śnieżną kratkęi lodową czekoladkę.Jak nie będzie Ci smakować,to mnie możesz poczęstować!Życzę dziś Tobie, Babuniu Miła, byś zawsze, zawsze szczęśliwą była.Życzę Babuni życia najdłuższego, pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego.Zimowe słonko wesoło patrzyi ciepły uśmiech posyła babci,i ja też babciu, mam dziś dla Ciebieuśmiech jak słonko jasne na niebie.***Kochany Dziadku!Życzę Ci dużo zdrowia,szczęścia, pomyślnościna Dzień Dziadka dużo gości,by te chwile były miłei krążyły jak motyle.Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,Samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń życzy...Krótki mój wierszyk i mowa krótka,bo jestem dziadku bardzo malutka.Kiedy urosnę, dziadku jedyny,będę Ci życzyć przez dwie godziny.A teraz tylko te słówka powiem,niech Bóg dziadziunia obdarzy zdrowiem,niech dziadzio drogi żyje wiek cały,i wciąż pamięta o wnusi małej.Z okazji Dnia Dziadkażyczę Tobie ciepłych kapci.Niechaj uśmiech z ust nie znikaA twa miłość nie przemyka.Nie wierzę już w bajki,Ale pamiętam je wciąż,Bo czytałeś mi je zawszeProszę zostań tu na zawsze.życzy…Jakie szczęście, że mam Ciebie Dziadku,że uśmiech wita mnie Twój,że tyle zadań, tyle przypomnieńi czułej troski masz co dzień o mnie.Dziadziu, dziadziu coś ci powiem,podziękuję i opowiemZa książki przeczytane,za poranki radosneZa długie spacery nasze,ciepłe kurtki i bambosze.Dziękuję Ci Dziadku drogiza dawanie mi odwagi,Kiedy nie wiem czy dam radęprzejść przez życia progi***Pędzą wnuki ulicamiz ogromnymi laurkami.Te laurki pełne kwiatkówsą dla wszystkich babć i dziadków.A dziadkowie wraz z babciamijuż czekają przed domami.Przez lornetki patrzą w dalwystrojeni jak na bal.Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,Póki komar i mucha morza nie wypiją.A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,Niech się dziadzio z babcią nażyją do woli.Babcia z dziadkiem dziś świętują,wszystkie dzieci więc pracująZetrą kurze w każdym kątku,przypilnują dziś porządku.W kuchni błyszczą już talerze,wnusia babci bluzkę pierzeWnusio już podaje kapcie,bardzo Kocha swoja babcię.Dzisiaj wszystkie smutki precz!Święto Dziadków ważna rzecz!Dla kogo ta laurka,W słońcu, zieleni, chmurkach?Dla kogo każda wnuczka,Dla kogo każdy wnuczek,Maluje dzisiaj kwiaty,Przynosi upominek?Dla kogo jest ten wierszyk,I życzenia od dzieci?Już wiecie?Oczywiście!Dla wszystkich Babć i DziadkówNa świecie.