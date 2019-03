Dzień Jedności Kaszubów 2019 - czarno-żółte flagi wypełniły ulice Żukowa ZDJĘCIA cz. 1

Sobotnie obchody Dnia Jedności Kaszubów w Żukowie rozpoczęła msza święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie głównymi ulicami miasta ruszył wielki korowód, złożony z delegatów poszczególnych oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, licznych szkół z regionu oraz po prostu Kaszubów, chcących uczcić ten wyjątkowy dzień.

19 marca 1238 roku bowiem papież Grzegorz IX określił szczecińskiego księcia mianem „księcia Kaszub”, co było pierwszą pisemną wzmianką o Kaszubach. W efekcie od 2004 roku zawsze blisko tej daty obchodzi się Dzień Jedności Kaszubów (Dzéń Jednotë Kaszëbów).

Wielkie uroczystości

Oficjalne otwarcie tegorocznych obchodów odbyło się już na hali widowiskowo-sportowej przy SP nr 2 w Żukowie. Wśród gości znaleźli się m.in. posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele samorządów województwa pomorskiego, z marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele, władze powiatu kartuskiego, ościennych gmin, a także sołtysi z terenów Żukowa. Nie mogło też zabraknąć i gospodarzy tegorocznej imprezy, w tym Wojciecha Kankowskiego, burmistrza Żukowa, oraz Wtolda Szmidtke, przewodniczącego Rady Miejskiej Żukowo.

Burmistrz Kankowski, przemawiając w całości w języku kaszubskim, podkreślał przede wszystkim znaczenie tego wyjątkowego dnia jako momentu jedności.

- Chciałbym, żebyśmy wszyscy razem takim zjednoczeniem czuli się dumni z tego, że jesteśmy Kaszubami - mówił szef żukowskiego magistratu.

Głos na scenie zabrał również marszałek województwa Mieczysław Struk. Wspominał on, że na tego typu wydarzenia nie przybywają wyłącznie Kaszubi z okolicznych miejscowości, ale osoby utożsamiające się z nimi, które zamieszkują na terenach całej Polski, a nawet poza jej granicami. Obecny na uroczystościach Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skupił się z kolei na ogromnym wkładzie, jaki Kaszubi mieli w ubiegłoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślał też ile innych, bardzo ważnych rocznic czeka nas w nadchodzących miesiącach.

Odczytano też list prof. Edmunda Wittbrodta, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który niestety nie mógł się pojawić na tegorocznych uroczystościach.

- Dzień Jedności Kaszubów jest symbolem naszej wielopokoleniowej tu bytności, naszego zakorzenienia i trwania. Łączą nas sprawy dziedzictwa, kultury, wartości, wiary, dbałości o Pomorze i Polskę. Jesteśmy na Pomorzu, w Warszawie, Brukseli, a nawet w Kanadzie. Łączą nas idee naszych wielkich poprzedników dotyczące regionalizmu, samorządności, społeczeństwa i demokracji obywatelskiej - napisał prof. Wittbrodt, którego słowa przekazał zebranym Józef Belgrau, prezes żukowskiego oddziału ZK-P.

Kilka słów do zebranych skierował też Łukasz Grzędzicki, wiceprezes ZK-P. Po przemówieniach natomiast oficjalnie już otwarto XVI Dzień Jedności Kaszubów.

Rekord wspólnego grania na akordeonach

Organizatorzy przygotowali różnorodne wydarzenia towarzyszące obchodom. Na hali plenerowej przy Orliku SP nr 2 w Żukowie odbywały się występy regionalnych artystów. Swoje talenty prezentowali m.in. zespół Niezabôtczi z Żukowa, chór Strzelenka z Tuchomia, a takżę wokalistka Damroka Kwidzińska, laureatka nagrody Skra Ormuzdowa za rok 2018. W SP nr 1 w Żukowie zaś trwał turniej gry w „Baśkę” - bardzo popularnej na Kaszubach gry karcianej.

Prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem tego dnia była jednak próba pobicia rekordu we wspólnej grze na akordeonach. Muzycy zapisywali się już od godz. 9.30, aby przebić wynik 372 akordeonistów z Dnia Jedności Kaszubów 2016 w Bojanie. Od południa aż do ok. 15.30 setki wytrwałych muzyków ćwiczyły pod kierownictwem Pawła A. Nowaka.

I choć zapał był wielki, a wykonanie wręcz perfekcyjne, rekordu nie udało się pobić. XVI Podczas Dnia Jedności Kaszubów w Żukowie na akordeonach zagrało łącznie 327 osób. Niemniej artyści podziękowali dyrygentowi, wspólnie grając mu „Sto lat”, za te wszystkie razy, gdy kierował nimi. Organizatorzy wyróżnili też najstarszego i najmłodszego akordeonistę.

Cały czas dla obecnych przygotowane też były stoiska z regionalnymi wyrobami, a także wystawy: „Franciszek Leon Kręcki - zapomniany bohater kaszubskiej drogi do Niepodległości” i „Jan Trepczyk - pieśni odziej kaszubskiej ziemi. W 110. rocznicę urodzin” oraz wystawa akordeonów z kolekcji Pawła Nowaka. Dwukrotnie wyświetlano również animację poklatkową „Przygody Remusa”

Coroczne święto wszystkich Kaszubów

Pierwszy Dzień Jednośći Kaszubów odbył się w 2004 roku w Gdańsku. Rok później znowu uroczystości obchodzono w mieście wojewódzkim, a w następnych latach kolejno w miejscowościach: Tuchomie, Kramarzyny, Miasto, Bytów, Kartuzy, Słupsk, Brusy, Kościerzyna, Sierakowice, Sulęczyno, Bojano, Chmielno oraz Kosakowo.

Na koniec Łukasz Grzędzicki zapowiedział też, że w przyszłym roku Dzień Jedności Kaszubów odbędzie się w Pucku.

(wideo wkrótce)