Dzień Matki na zdjęciach z początku XX wieku [galeria]

Na zdjęciu z 1931 roku pochodzącym z mojego rodzinnego albumu są aż trzy mamy! Moja mama (nie ma jeszcze roku), mama mojej mamy (lat 26) , czyli moja babcia i mama mojej babci - prababcia. Trzy osobne historie na jednej fotografii. Jakie historie kryją w sobie zdjęcia matek ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii?

Niestety, nie wszystkie są nam znane. Wiemy, kim była bohaterka zdjęcia Tadeusza Rzący karmiąca dziecię w ogrodzie. To żona fotografa, Francuzka Maria Horteaux. W Francji się poznali, artysta - jeden z pierwszych polskich autorów fotografii kolorowej - jeździł tam często, po fotograficzne nowinki techniczne. Była oddaną żoną i troskliwą matką Tadeusza - juniora - chłopiec pozuje z mamą do zdjęcia - i Zosi. Maria pojawia się na wielu zdjęciach męża. Szczególnie cenne są fotografie barwne, gdzie jawi się nam jako muza artysty.

Matki z dziećmi na fotografiach z początku wieku. Niby wszystko jest tak samo jak dziś. Ta sama troska, czułość, zachwyt… Tak samo, a jednak inaczej.

Bo fotografia była inna. Może nie tak wyrafinowana technicznie, nie tak przebojowa tematycznie, a jednak jak bardzo nowatorska! Na zdjęciu Tadeusza Rzący z 1901 roku Maria Horteaux karmi synka piersią! Niezwykle intymna scena, mało takich ujęć w historii fotografii, nieczęsto pojawiają się nawet w albumach rodzinnych. Niewielu ojców odważyło się, by zatrzymać w kadrze ten moment, scenę niby zwyczajną i codzienną, a jednak bardzo chronioną w przestrzeni domowego zacisza. Mama z dzieckiem to w ogóle obrazek rzadko spotykany w dawnej fotografii. Przeważnie to całe portrety rodzinne wykonywane w atelier. Jeśli takie fotografie zrobione są w innej przestrzeni, to głównie wtedy, gdy fotografującym był ojciec rodziny. Tak jest w przypadku zdjęć, na których widnieje Tadeusz Płocki z mamą. To fotografie z okolic Lwowa, z lat 1920-30. Przekazany nam album rodziny Jana i Zofii Płockich zawiera zdjęcia dokumentujące działalność Towarzystwa „Sokół” zajmującego się poza sportem m. in. teatrem amatorskim W zdjęcia te „wkradła się” niejako fotografia rodzinna, bo też żona autora była aktorką, grała w wystawianych spektaklach, stała się więc główną bohaterką tych ujęć. Z innego, tworzonego przed 1918 rokiem, albumu Henryka Sylwestrowicza, przemysłowca z Kijowszczyzny pochodzi fotografia kobiety w długiej stylowej sukni, to prawdopodobnie szwagierka Sylwestrowicza ze swą córeczką na ramionach. O wielu tych zdjęciach nie wiemy jednak nic. Często ofiarodawcami albumów były osoby trzecie, które bieg historii przywiódł do Gdańska.