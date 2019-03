Dzień otwarty I LO w Gdańsku. I Liceum Ogólnokształcące zaprosiło ósmoklasistów i gimnazjalistów. "Tutaj rozwiniesz skrzydła" [zdjęcia]

Dzień otwarty odbył się już 15.03.2019 w IX LO w Gdańsku.

W czwartek 21.03.2019 dni otwarte odbywają się też:

w XIX LO w Gdańsku,

w II LO w Gdańsku

w X LO w Gdańsku,

V LO w Gdańsku.

Progi punktowe w gdańskich liceach i technikach w 2018 r.

O tym, do jakiego liceum dostanie się kandydat, decyduje liczba punktów uzyskanych przez ucznia na zakończenie nauki oraz tzw. progi punktowe w danej szkole średniej.

W tym roku zderzą się ze sobą dwa roczniki - o przyjęcie do szkół ubiegać się będą absolwenci gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych. Podczas ubiegłorocznej rekrutacji do szkół średnich w Gdańsku największy bój stoczyli uczniowie ubiegający się nie tylko o przyjęcie do tych najpopularniejszych od lat gdańskich liceów, jak V LO, III LO, II LO i I LO. Bardzo dużo kandydatów było też do XX LO, VIII LO oraz - co wielu kandydatów zaskoczyło - do XIX LO. W tych liceach progi punktowe podskoczyły w porównaniu z ubiegłymi latami.

