Dzień otwarty programu „Chodź na łyżwy” w Gdańsku. Bezpłatne zajęcia nauki jazdy, animacje, pokazy Mistrzów Polski w łyżwiarstwie

W niedzielę, na głównej tafli w Hali Olivia będzie można spróbować swoich sił na łyżwach pod okiem licencjonowanych trenerów PZŁF oraz wziąć udział w grach i animacjach. Nie zabraknie też efektownych pokazów.

- Zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i trochę młodsze do przyjścia i spróbowania swoich sił na łyżwach. Zapraszamy zarówno tych, którzy łyżwy będą mieli pierwszy raz na nogach, jak i tych, którzy już co nieco potrafią. Podczas dnia otwartego dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach, pobawić się i zobaczyć efektowny pokaz. Łyżwiarstwo to fantastyczny, pełen radości sport, co właśnie poprzez organizację takich imprez chcemy pokazać. Zapraszamy do hali Olivia w niedzielę - mówi Dominika Mazur, koordynator rogramu „Chodź na łyżwy”.

Podczas dnia otwartego zaprezentują się Mistrzowie Polski w łyżwiarstwie synchronicznym, team Ice Fire Junior (klub Iceskater), który w dn. 14-16 marca wystartuje w Mistrzostwach Świata Juniorów w Neuchatel w Szwajcarii, team Ice Fire Basic Novice oraz dzieci z klubu GKS Stoczniowiec Gdańsk w wesołym układzie grupowym.

Zajęcia będą prowadzone w pięciu turach, które rozpoczną się o godzinie 9.00, 9.30, 10.15, 11.00 i 11.30.

Pokazy przygotowane specjalnie na dzień otwarty w Gdańsku odbędą się o godzinie 10.45. Podczas całego spotkania z programem „Chodź na łyżwy” prowadzone będą animacje.

Rejestracja wystartuje o godzinie 8.30.

Wstęp i udział w zajęciach jest bezpłatny, na miejscu, w drugiej hali, będzie można wypożyczyć łyżwy.

Link do zapisów: http://bit.ly/2UgqTAQ

Na Pomorzu w programie biorą udział cztery kluby: GKS Stoczniowiec Gdańsk, GKŁ Olivia Gdańsk, SKF Iceskater Gdańsk i UKS Szóstka Elbląg.

Dlaczego warto postawić na łyżwiarstwo?