Dzień wagarowicza 2019. Kiedy wypada i co robić w dzień wagarowicza

Dzień wagarowicza 2019. W tym dniu część uczniów postanawia zrobić tzw. wagary - czyli dzień wolny od lekcji. Warto jednak przyjść w ten dzień do szkoły, gdyż w niektórych placówkach z okazji dnia wagarowicza organizowane są luźniejsze lekcje, gry i zabawy oraz okoliczne wyjścia, które mają na celu zachęcenie młodzieży do przyjścia do szkoły.

Dzień wagarowicza 2019: kiedy go obchodzimy?

Dzień wagarowicza 2019 obchodzony jest 21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. W tym roku to święto wypada w czwartek.