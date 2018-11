Dziewice konsekrowane - kim są i ile jest ich w Polsce? Czym różni się dziewica konsekrowana od zakonnicy?

Dziewice konsekrowane w historii

Dziewice konsekrowane to wcale nie nowe zjawisko – ten stan w Kościele jest starszy nawet od zgromadzeń zakonnych. Już w II wieku n.e. niektóre młode kobiety uroczyście ślubowały, że zamiast wstępować w związek małżeński, poświęcą się modlitwie i działalności na rzecz innych. Wbrew pozorom, w tamtych czasach niełatwo było podjąć taką decyzję – rodzice często nie chcieli wyrażać na to zgody (mając w tym poparcie niektórych biskupów), ponieważ oznaczało to dla nich konieczność utrzymywania córki.

To od dziewic konsekrowanych pochodzą zakony żeńskie – zaczęły się formować w IV wieku, kiedy kobiety poświęcające małżeństwo na rzecz modlitwy, grupowały się we wspólnoty, co ułatwiało im organizację pracy i pozwalało rozwijać wiarę. Później na wiele lat zanikł zwyczaj konsekrowania dziewic i wdów, a Kościół wrócił do niego dopiero w latach 60. XX wieku.

Czym różni się dziewica konsekrowana od siostry zakonnej?

Siostra zakonna jest członkiem zakonu lub zgromadzenia zakonnego. Porzuca życie w świecie i poświęca się Bogu, a jej rodziną stają się współsiostry. Przynależność do stanu zakonnego zewnętrznie wyraża habit i welon.

O ile zakon to wspólnotowa forma życia konsekrowanego, o tyle dziewica konsekrowana jest przedstawicielką jego indywidualnej formy. Podlega bezpośrednio biskupowi diecezjalnemu, ale nie jest włączona w jakiekolwiek struktury. Na co dzień prowadzi zwykłe życie, ale nie może wstąpić w związek, ponieważ przez obrzęd konsekracji, została poślubiona Bogu.

Kto może zostać dziewicą konsekrowaną?

Dziewicą konsekrowaną może zostać kobieta po 25. roku życia, która nigdy nie zawarła małżeństwa ani jawnie nie przeczyła czystości w swoim życiu. Nie może więc np. dziewicą konsekrowaną zostać nawrócona prostytutka. By zostać dziewicą konsekrowaną, należy zgłosić się do biskupa i przejść kilkuletnie przygotowanie.