Festiwal organizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest jednym z najstarszych i najważniejszych festiwali folkowych w Polsce. Swą wyjątkowość zawdzięcza systematycznie pogłębianemu wątkowi „Północy“ oraz bliskości krajów Morza Bałtyckiego i Skandynawii.

34. Festiwal Dźwięki Północy 2018 w Gdańsku. Program

Tegoroczny program zdominują wykonawcy skandynawscy i polscy, choć nie zabraknie także muzyki z Krajów Bałtyckich, konkretnie z Estonii.W środę festiwal rozpocznie tradycyjna potańcówka w ogródku przy Ratuszu Staromiejskim.Od czwartku akcja przeniesie się do Centrum św. Jana. 5 lipca zagrają: Burońka (Polska), Rim (Norwegia/Szwecja) i Maarja Nuut + Ruum (Estonia).W piątek wystąpią WoWaKin (Polska), The Jietna project (Norwegia) i Księżyc (Polska).W sobotę dwa koncerty w Ratuszu Staromiejskim - Sutari (Polska) i Ahlberg, Ek & Roswall (Szwecja).W niedzielę znów w Centrum św. Jana: Maria Kalaniemi (Finlandia) i Nanook of the North (polska).Warto dodać, że dwie polskie formacje, Sutari i Nanook of the North, reprezentują Trójmiasto.Jak zawsze festiwalowi towarzyszą warsztaty tradycyjnego tańca i śpiewu. Odbywają się w tym roku. Warsztaty tańca codziennie w godz. 10.00-13.30, a warsztaty śpiewu w godz. 15.00-18.30. W sobotę (g. 12-17) i niedzielę (g. 12-15) Ratusz zaprasza też do ogródka na fikę, czyli szwedzki podwieczorek.19.00 | Burónka (POL)20.30 | Rim (NOR/SWE)22.00 | Maarja Nuut & Ruum (EST)19.00 | WoWaKin (POL)20.30 | The Jietna project (NOR)22.00 | Księżyc (POL)19.00 | Sutari (POL)20.30 | Ahlberg, Ek & Roswall (SWE)19.00 | Maria Kalaniemi (FIN)20.30 | Nanook of the North (POL)