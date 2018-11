Edukacja seksualna w Gdańsku. Warsztaty w szkole średnie. Władze miasta: "Udział w zajęciach jest dobrowolny"

Miasto przygotowało formularze, za pomocą których rodzice mogą zdecydować o uczestnictwie dziecka w warsztatach edukacji seksualnej.

Program „ZdrovveLove” skierowany jest do uczniów I klas szkół średnich. Cykl, w ramach zajęć pozalekcyjnych, będzie się składał z 8 lekcji (4 spotkania po dwa zajęcia 45-min.). Wśród tematów zajęć jest m.in.: wprowadzenie do seksualności, dojrzewanie i rozwój psychoseksualny, antykoncepcja, choroby przenoszone drogą płciową czy role płciowe i społeczne.

- Uczeń będzie mógł wziąć udział w warsztatach wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic ma też możliwość wybrania bloku tematycznego, w którym jego dziecko będzie mogło uczestniczyć. Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdej chwili. Na zajęcia, które odbędą się w szkołach, w terminach dogodnych zarówno dla placówki, jak i uczniów, będą wpuszczani tylko uczniowie posiadający zgodę - zaznaczają urzędnicy.

Realizatorem projektu „ZdrovveLove” jest Psyche &Soma&Polis Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Michalska. Warsztaty poprowadzą edukatorzy, specjaliści w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz edukacji psychoseksualnej, terapeutycznej i edukacyjnej.

Do dyrektorów wytypowanych 12 szkół zawodowych oraz 35 ogólniaków trafią zapytania o chęć udziału placówki w warsztatach. Jeżeli szkoła wyrazi zainteresowanie, to założenia i przebieg warsztatów zostaną przedstawione dyrekcji placówki. Możliwe jest też spotkanie z rodzicami uczniów zainteresowanych projektem. Zajęcia są bezpłatne.

Zdaniem stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk te zajęcia to demoralizacja i seksualizacja dzieci.

- Od kilku miesięcy zgłaszaliśmy zastrzeżenia do programu „ZdrovveLove”. Przygotowana broszura dla uczniów naszym zdaniem nie stanowi rzetelnej wiedzy z zakresu zdrowia. Zawarte w niej treści, dotyczące m.in. antykoncepcji, względności „tożsamości płciowej” czy określonych zachowań seksualnych, budziły i budzą nasz sprzeciw, bo są to treści, które mogą być w opinii rodziców nieodpowiednimi czy wręcz szkodliwymi - mówi Przemysław Majewski z OG. -Dlatego jako Stowarzyszenie organizujemy spotkania z rodzicami, by uświadamiać ich, że taki program jest wdrażany. Nadal będziemy informować rodziców o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.