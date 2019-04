Egzamin gimnazjalny 2019. Co pojawi się na testach gimnazjalnych: cz. humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, j.obcy? Są przecieki?

"Przecieki", "wyciekły arkusze CKE", "znamy zadania na egzamin gimnazjalny 2019" - w sieci jak co roku pojawiają się liczne informacje o pytaniach i zadaniach na egzamin.

Z czym w 2019 roku przyjdzie zmierzyć się gimnazjalistom? Jakie tematy pojawią się na języku polski? O co z historii uczniowie ostatnich klas gimnazjum zostaną w tym roku zapytani? Co eksperci CKE będą chcieli sprawdzić na egzaminie, obejmującym zadania z matematyki, geografii, biologii, chemii czy fizyki?

Tego wszystkiego dowiemy się podczas egzaminów. Nie ma co liczyć na PRZECIEKI! Strony, na których rzekomo znajdziemy informacje o zadaniach na egzamin gimnazjalny 2019 to zwykłe oszustwo.

Gdyby arkusze egzaminu gimnazjalnego 2019, przygotowanego przez CKE, wyciekły to trzeba by egzamin powtórzyć.

Egzamin gimnazjalny 2019. Powtórki, zadania, arkusze z ubiegłych lat

Najlepsze, co możemy zrobić, to jeszcze raz przejrzeć arkusze gimnazjalne i odpowiedzi z ubiegłych lat.

Egzamin gimnazjalny 2019. Porady na dzień przed egzaminami

Przygotowując się do egzaminu gimnazjalnego, nie zapomnijcie o tym, że w ostatnich dniach zadbać trzeba o odpoczynek. Czy warto wertować wszystkie podręczniki? Co powtórzyć? Jak się dobrze przygotować do egzaminu?

- Nie doradzałbym, żeby kolejny raz wertować podręczniki albo wkuwać od nowa wzory. Raczej szukałbym sposobu stosowania wiedzy, uzupełniając jej braki w razie potrzeby. Odradzałbym jednak rozwiązywanie zadania po zadaniu - z jednego działu podręcznika, z jednego zestawu ćwiczeń, aby powtarzać ten sam schemat. Lepiej rozwiązywać bardzo różne zadania. Dobrze jest też konfrontować zdobytą wcześniej wiedzę z rzeczywistością - mówi Radosław Sterczyński, psycholog poznawczy z Uniwersytetu SWPS.