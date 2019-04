EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019. Język niemiecki 17.04.2019 ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE. Test 8-klasisty z j. niemieckiego [klucz odpowiedzi, arkusze]

Egzamin ósmoklasisty 2019 - wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego 21.06.2019 r. każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎ Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎